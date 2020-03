Sony revela especificações técnicas da PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou ontem algumas especificações técnicas da PlayStation®5. Revelações foram feitas pelo arquiteto principal da consola, Mark Cerny, através de uma apresentação em vídeo, que pode ser revista aqui.

Um SSD de velocidade ultra rápida, o sistema de entrada e saída personalizado e integrado, a GPU personalizada com traçado de raios e áudio 3D altamente imersivo, são algumas das principais novidades da consola da próxima geração da Sony, que influenciará o futuro dos videojogos. "Com estes recursos, a PlayStation®5 permitirá aos game developers exprimir ao máximo a sua criatividade, criar vastos mundos e inventar novas experiências nos jogos que desenvolverem", diz Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management na SIE.

De acordo com Mark Cerny, o SSD de velocidade ultra rápida assim como o sistema de entrada e saída personalizado e integrado da PlayStation®5, foram desenvolvidos com o objetivo de eliminar as barreiras nos jogos, principalmente os tempos de carregamento. Esta velocidade aprimorada permitirá aos game developers criarem mundos mais amplos e detalhados sem se preocuparem com as limitações tradicionais como os tempos de carregamento. Isto significa que os jogadores poderão contar com mais tempo de jogo e menos tempos de espera.

A GPU personalizada da PS5 proporcionará uma resolução ainda maior nos jogos, enquanto o traçado de raios aprimorará o seu aspeto visual. De salientar que o traçado de raios simula os movimentos da luz no mundo real, e como ela se reflete em diferentes superfícies. E que os jogos que aproveitarem este recurso gerarão objetos com uma precisão e realismo muito maiores. A água, o vidro, a refração da luz e os cabelos de uma personagem apresentar-se-ão mais fiéis à realidade.

Para além disto, importa ainda referir que a PlayStation®5 também fará com que os jogos transmitam uma sensação de imersão mais profunda através do áudio 3D. A propósito, Hideaki Nishino diz: "Os gráficos são uma parte imprescíndivel da experiência de jogo, mas acreditamentos que o áudio também é crucial". E acrescenta: "A nossa intenção era oferecer uma experiência áudio atrativa para todos os utilizadores, e não apenas para quem tem um sistema de som de alta qualidade. Por isso desenhámos e criámos um motor de áudio 3D equipado com a potência e a eficiência necessárias para obter a melhor renderização de áudio".

Graças à tecnologia de áudio 3D da PlayStation®5, os sons que os jogadores ouvirem durante os jogos oferecerão uma maior sensação de presença e localidade, o que significa que estes serão capazes de ouvir pingos de chuva a tocar em diferentes superfícies ao seu redor, e ainda ouvir e localizar com precisão os inimigos que se escondem atrás deles.

Relativamente à retrocompatibilidade, Mark Cerny revelou ainda que testaram 100 dos principais jogos da PlayStation®4 e que provavelmente todos eles irão poder ser jogados na PlayStation®5 no seu lançamento.

Em baixo, uma lista com as principais especificações da PlayStation®5 que foram reveladas ontem pelo arquiteto principal da consola:

CPU

· x86-64-AMD Ryzen™ "Zen 2"

· 8 núcleos/16 threads

· Frequência variável, até 3.5 GHz

GPU

· Motor gráfico baseado em AMD Radeon™ RDNA 2

· Aceleração de traçado de raios

· Frequência variável, até 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

Memória do Sistema

· GDDR6 16GB

· 448GB/s Bandwidth

SSD

· 825GB

· Largura de banda de leitura de 5.5 GB/s (Raw)

PS5 Disco de Jogos

· Ultra HD Blu-ray™, até 100 GB/disco

Saída de Vídeo

· Compatibilidade com televisões 4K a 120 Hz, televisões 8K, VRR (especificações de HDMI versão 2.1)

Áudio

· Tempest" 3D AudioTech