Sony revela imagens do kit de comando personalizável para PlayStation 5

Depois de ter apresentado em janeiro o Project Leonardo na CES 2023, a Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje, através do Blog Oficial da PlayStation®, novas imagens e também a interface de utilizador deste novo kit de comando altamente personalizável para a PlayStation®5, que foi desenhado para tornar os jogos mais acessíveis, e cujo nome oficial será Access™.

"Embora a acessibilidade seja um tema importante durante todo o ano, o mês de maio é sempre especial, uma vez que celebramos o Dia Mundial da Consciencialização para a Acessibilidade e reconhecemos os passos dados pela comunidade de acessibilidade e pela indústria dos videojogos para tornar os jogos mais inclusivos", começou por dizer Hideaki Nishino, Senior Vice President na SIE. "Na Sony Interactive Entertainment estamos empenhados em promover essa missão, pelo que hoje temos o prazer de partilhar novos detalhes e imagens do Comando Access™ para a PS5™", continuou.

O Access™ é um kit de comando versátil que pode ser personalizado para ir ao encontro das necessidades diversas dos jogadores, que foi desenhado em colaboração estreita com a comunidade de acessibilidade para ajudar os jogadores com deficiências a jogarem de forma mais confortável por mais tempo. Incluirá uma vasta gama de coberturas dos botões e dos manípulos permutáveis para que os jogadores possam criar livremente diferentes layouts que se adaptem à sua força, amplitude de movimentos e necessidades físicas únicas.

Cada Comando Access™ irá incluir:

Coberturas dos manípulos analógicos (padrão, tipo cúpula e tipo bola);

Coberturas de botões de diferentes formas e tamanhos, incluindo:Cobertura de botões tipo almofadadas;

Cobertura de botões planos;

Cobertura de botões planas e largas;

Cobertura de botões salientes (que beneficiam os jogadores com mãos mais pequenas, uma vez que estão posicionadas mais perto do centro);

Cobertura de botões curvos (que podem ser empurradas se colocadas na parte superior, ou puxadas se colocadas na parte inferior do comando)

Etiquetas das coberturas dos botões substituíveis para os jogadores marcarem facilmente as entradas que atribuem a cada botão

Adicionalmente, os jogadores poderão colocar o Access™ onde lhes for mais confortável: em qualquer orientação em 360º, em diferentes superfícies planas, num tabuleiro de cadeira de rodas, ou acoplado a um suporte de padrão AMPS* ou tripé. Poderão também ajustar a distância entre o manípulo analógico e o comando, já que o comprimento do manípulo é ajustável.

Para além disto, o Access™ contará ainda com entradas expansíveis, que permitirão aos jogadores usarem até dois comandos Access™ juntos como um comando virtual único, ou combinarem um ou dois comandos Access™ com um comando sem fios DualSense Edge™ ou DualSense™ para acrescentar funcionalidades como reação tátil, gatilho adaptativo, sensor de movimento e painel tátil ao seu conjunto. Com este kit os jogadores poderão ainda ligar botões adicionais, gatilhos especializados e outros acessórios compatíveis através das quatro portas de expansão de 3,5mm padronizadas do Comando Access™, e configurar as suas entradas através das definições da consola PlayStation®5.

Em relação à interface de utilizador deste kit de comando altamente personalizável para a PlayStation®5, foi ainda revelado que será possível aos jogadores criarem diversos perfis de comando individuais nas definições da sua consola, armazenarem três perfis no comando e mudarem rapidamente entre eles com um botão dedicado, que lhes permitirá usar as funções dos botões e o melhor esquema de controlo para o que está a acontecer nos jogos.

Os botões do comando Access™ são altamente configuráveis, o que significa que os jogadores poderão mapeá-los para que os comandos que precisam estejam onde os querem. Poderão ainda definir se cada vez que primem um botão ativam/ desativam comandos ou estão a dar uma ordem única, ou desativarem de vez os botões para impedirem toques acidentais. Até poderão mapear dois comandos para um único botão para jogarem de forma mais intuitiva.

Para além disto, as definições de manípulo deste novo comando de acessibilidade para a PlayStation®5 também são extremamente ajustáveis, o que significa que os jogadores poderão calibrar o "norte" para posicionarem o comando de forma flexível, e adaptarem a sensibilidade do manípulo e as zonas mortas para melhor se adaptarem às suas necessidades de controlo.

Além de novas imagens e novos detalhes sobre o comando Access™ para a PlayStation®5, importa ainda realçar que foi revelado um novo vídeo, que destaca os esforços contínuos das equipas de desenvolvimento de produto e dos PlayStation Studios em tornar os jogos acessíveis a mais jogadores da PlayStation®5.