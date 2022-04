Sophia and the Girl in the Past vence Prémios PlayStation Talents em Portugal

Sophia and the Girl in the Past. É este o nome do projeto que venceu ontem o Prémio PlayStation® Talents para Melhor Jogo de 2021, na 7ª Edição dos Prémios PlayStation®Talents em Portugal, uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento de videojogos no nosso país, que visa desafiar o talento português. Isto significa que o título, desenvolvido pelo estúdio Perpétuos Games, terá agora a oportunidade de ver o seu jogo ser publicado na PlayStation®Network, que conta já com mais de 114 milhões de utilizadores mensais ativos.

O Prémio PlayStation® Talents para Melhor Jogo de 2021 foi revelado através de um episódio especial do MODO PlayStation, que deu a conhecer os 11 projetos finalistas, mostrando a qualidade e a diversidade dos mesmos.

O projeto vencedor do Prémio PlayStation® Talents 2021 para Melhor Jogo, neste caso Sophia and the Girl in the Past, irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation® Ibéria através de:

10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo;

A publicação do jogo na PlayStation Network;

Acesso a ferramentas de desenvolvimento PlayStation®;

Uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation® avaliada em 50.000€;

Espaço físico em Lisboa para trabalhar no projeto durante 10 meses;

De realçar que para além do Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo de 2021 em Portugal, Sophia and the Girl in the Past venceu ainda o Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good e o Prémio Imprensa. Neste jogo, Sophia e Pearl conheceram-se através de um walkie-talkie e descobrem que moram na mesma casa, sendo que Pearl mora nos anos 1990 e Sophia, 30 anos depois. As duas decidem jogar com o efeito borboleta, fazendo alterações ao passado que permitam o acontecimento de certas coisas no presente.

Durante o episódio especial do MODO PlayStation transmitido ontem, para além do Prémio PlayStation®Talents para Melhor Jogo de 2021 em Portugal, foram ainda revelados os vencedores das categorias de Jogo Mais Inovador, Melhor Arte, Melhor Utilização das Plataformas PlayStation®, Melhor Jogo Infantil, Melhor Jogo para a Imprensa, Melhor Jogo de competição Online, Melhor Narrativa e Especial Games for Good. Conhece, em baixo, os nomeados e os vencedores de cada uma das categorias:

Nomeados para Melhor Jogo de 2021

Sophia and the Girl in the Past (Perpétuos Games) - vencedor

The Fall of Balance (Tiago Rodrigues)

Universe 51 – Tannhäuser Wars (TechFrame)

Mizukura (Axis)

Nomeados para Jogo mais Inovador

Onis (Primis Games) - vencedor

METANOIA (Merakkie Studios)

Tamed The Unseen Show (Pop Coin Studio)

Helena (Rio Studios)

Nomeados para Melhor Arte

Tamed The Unseen Show (Pop Coin Studio) - vencedor

Breeze of Chimes (Hopoki Studio)

Sophia and the Girl in the Past (Perpétuos Games)

The Fall of Balance (Tiago Rodrigues)

Nomeados para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation®

The Fall of Balance (Tiago Rodrigues) - vencedor

Sophia and the Girl in the Past (Perpétuos Games)

Breeze of Chimes (Hopoki Studio)

Mizukura (Axis)

Nomeados para Melhor Jogo Infantil

Laura (PolyWeld) - vencedor

Mizukura (Axis)

Breeze of Chimes (Hopoki Studio)

Helena (Rio Studios)

Nomeados da Imprensa

Sophia and the Girl in the Past (Perpétuos Games) - vencedor

Helena (Rio Studios)

The Fall of Balance (Tiago Rodrigues)

Onis (Primis Games)

Nomeados para Melhor Narrativa

Helena (Rio Studios) - vencedor

Stolen Lands (Manuel Graça)

METANOIA (Merakkie Studios)

Laura (PolyWeld)

Nomeados para Melhor Jogo de Competição Online

Universe 51 – Tannhäuser Wars (TechFrame)- vencedor

Nomeados para Prémio PlayStation®Talents Especial Games for Good

Sophia and the Girl in the Past (Perpétuos Games) - vencedor

Helena (Rio Studios)

Laura (PolyWeld)

The Fall of Balance (Tiago Rodrigues)

Os Prémios PlayStation®Talents arrancaram em Portugal em 2015 e, desde então, já contaram com a participação de mais de 350 projetos. Na primeira edição, o jogo vencedor foi o altamente aclamado pela crítica nacional e internacional Strikers Edge, do estúdio Fun Punch Games. As cinco edições seguintes foram ganhas pela experiência musical para o PlayStation®VR, VRock, pela aventura épica do pequeno San, Out of Line, pelo jogo de combate de veículos situado num ambiente pós-apocalíptico de ficção científica, KEO, pela experiência narrativa na primeira pessoa sobre a temática da doença de Alzheimer, Back Then, e pelo jogo de terror onde os sons que emitimos a respirar ou a falar para o microfone servem de alerta para os inimigos que nos rodeiam, Evil Below. Três destes jogos estão atualmente em desenvolvimento.