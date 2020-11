Spider-Man: Miles Morales: De teia em teia à boleia da PlayStation 5

Spider-Man: Miles Morales é um dos títulos exclusivos para a PlayStation 5 e é bom que fixe o nome deste jogo, porque vai estar a ser falado durante muito tempo.

Especialmente porque agora que a nova máquina da Sony está em ação em todo o mundo, este é um daqueles títulos onde as potencialidades da mesma são espremidos ao limite. Os tempos de ‘loading’ são ínfimos, mercê das capacidades do SSD de alta velocidade da PS5, assim como tudo aquilo que está relacionado com o lado gráfico, bem explícito num jogo que faz do mundo aberto a sua especialidade.

No que diz respeito ao jogo da popular figura do universo da Marvel, o adolescente Miles Morales tenta adaptar-se ao seu novo bairro ao mesmo tempo que segue as pisadas do seu mentor, o icónico Peter Parker, para se tornar o novo Spider-Man. Mas, quando uma feroz disputa pelo poder ameaça destruir o seu novo lar, o aspirante a herói percebe que, com grande poder, vem também grande responsabilidade.

Para salvar Nova Iorque, Miles vai ter de entrar em ação e assumir o papel de Spider-Man. Contudo, como numa boa trama, existe uma perversa corporação do setor energético e um exército de criminosos armados com alta tecnologia que estão em guerra pelo controlo da cidade.

Com o seu novo lar no coração da batalha, Miles vai ter mesmo de aprender o que custa ser um herói e decidir o que vai sacrificar pelo bem de todos.

Teremos oportunidade de percorrer as ruas repletas de neve do novo, vibrante e movimentado bairro de Miles, à medida que buscamos ao lado da personagem um sentimento de pertença, essencial a um verdadeiro herói. Quando a linha que divide a sua vida pessoal da sua vida de justiceiro se esbate, Miles acaba mesmo por descobrir em quem pode confiar e o que realmente significa ter um lar. Um jogo que ninguém vai querer perder e que promete emoções fortes.

Temos pela frente cerca de 15 horas de ação, se avançarmos para todas as 'side-quests' e tivermos gosto na nobre arte de somar 'colecionáveis', sendo que apesar de algumas similaridades com o seu antecessor, este é um título que não defrauda os fiés seguidores do super-herói.

Fora o espantoso desempenho gráfico, bem explorado pela PS5, as missões secundárias estão recheadas de informação sobre a 'novela' principal e também sobre as personagens com que nos vamos cruzando, algo que nos dá um sentimento de continuidade narrativa exemplar.

Contamos aidna com uma aplicação que nos vai dando conta dos crimes que estão a ser perpetrados na zona, assim como os pedidos de ajuda da população, algo que nos deixa ainda mais imersos na trama e que é uma excelente forma de dar densidade à história.

No que diz respeito ao sistema de combate e mecânicas da teia, são iguais ao jogo anterior, mas com animações renovadas. Miles Morales tem ainda novos acessórios e uma forma própria de se movimentar, algo que fica bem patente em diversas ocasiões.

Só falta mesmo dize que na PS5, com o o novo comando DualSense, tudo muda. Os propalados gatilhos hápticos deixam-nos aidna mais dentro da ação e é até complicdo explciar como esta nova forma de jogar nos deixa realmente mais perto da personagem que controlamos.

A Insomniac está de parabéns por ter arriscado uma sequela e ter vencido em todos os campos.