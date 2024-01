Sporting anuncia a primeira mulher de sempre a assinar pela equipa de Esports

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação de Olga García para a sua equipa de Esports. Depois da chegada de Gravesen e IronMike a Alvalade, já em janeiro, a espanhola, de 31 anos, 'aterra' em Lisboa na sequência da parceria com a empresa DUX Gaming, sendo a primeira mulher de sempre a assinar um contrato com esta modalidade verde e branca.Representará os leões, explicam estes em nota publicada no site oficial, em competições nacionais de Futebol Virtual - EA Sports FC 2024, como a eLiga Portugal Cup e a eLiga Portugal League."É uma honra poder representar um clube tão grande e com tanta história como este, quando surgiu a oportunidade dei rapidamente o 'sim'", explicou aos meios de comunicação do clube, rematando: "Quero fazer o melhor possível enquanto representso o Sporting, competir e elevar a fasquia muito alto!".