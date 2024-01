Sporting assina parceria com organização espanhola associada a Courtois e Marc Gasol

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting CP (@sportingcp)

O Sporting informou esta quarta-feira ter chegado a acordo com a DUX Gaming, uma organização espanhola de renome no mundo dos Esports que conta, entre os seus embaixadores e investidores, com atletas como Thibaut Courtois e Marc Gasol, e ainda com o famoso criador de conteúdos DjMaRiiO, que entre YouTube e Twitch reúne cerca de 10 milhões de seguidores.Esta parceira com a organização espanhola permitiu aos leões adquirir para a temporada que se avizinha a dupla Jaime 'Gravesen' Álvarez e Miguel 'IronMike' García, que representarão o Sporting nas competições nacionais de futebol virtual (eLiga Portugal Cup e eLiga Portugal League). Em nota partilhada no site oficial, o clube leonino revelou ainda que participará pela primeira vez na vertente feminina, com o anúncio da nova jogadora a não ter, para já, data prevista."Esta parceria é um marco na história do desporto eletrónico em Portugal, sendo uma parceria internacional pioneira no nosso país. Os DUX são uma referência nos Esports a nível europeu e enquadram-se nos valores e ideais do Sporting Clube de Portugal, partilhando a mesma ambição vencedora neste novo mundo do desporto competitivo", destacou José Carlos Reis, diretor técnico e operacional das modalidades do Sporting."Estamos muito orgulhosos de anunciar esta parceira com um clube histórico como o Sporting Clube de Portugal, junto ao qual competiremos na eLiga portuguesa, oferecendo toda a nossa experiência e talento. Os nossos valores em comum são a aposta no talento jovem e a importância de transmitir valores através de conquistas e conteúdos", acrescentou Mário Fernández, CEO da DUX Gaming, em declarações citadas pelo site oficial dos leões.Já devidamente representado, a estreia do Sporting nas competições nacionais de futebol virtual nesta época está marcada já para este sábado, dia 6, com o início do qualificador da eLiga Portugal Cup. O próximo objetivo do clube será garantir desde já a presença na final four da competição, que será disputada em Leiria.