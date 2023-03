Star Wars Jedi Survivor: Cal reúne-se com a tripulação de Mantis em novo trailer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hoje, a Respawn Entertainment, a EA e a Lucasfilm Games abriram a cortina sobre novos detalhes da história de Star Wars Jedi: Survivor, que vai chegar à PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC no dia 28 de abril. Desenvolvido pela equipa veterana da Respawn sob a liderança do diretor de jogo Stig Asmussen, o próximo capítulo da saga dos Jedi encontra um Cal Kestis (Cameron Monaghan) mais poderoso e experiente, que carrega as esperanças da galáxia para o futuro nos seus ombros.

Os tempos sombrios estão a aproximar-se enquanto Cal Kestis procura um porto seguro longe do alcance do Império. Cinco anos após os eventos de Star Wars Jedi: Fallen Order, um Cal Kestis mais maduro deve olhar além de seu sabre de luz para encontrar o seu destino à sombra do Império. Amigos familiares e novos aliados - Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck), Merrin (Tina Ivlev) e o recém-introduzido mercenário Bode Akuna (Noshir Dalal) - estão ao lado de Cal contra o Império e os inimigos mais implacáveis da galáxia. A missão de Cal vai levá-lo a novos planetas e fronteiras familiares na galáxia Star Wars, incluindo Koboh, que é a casa dos Bedlam Raiders.

Star Wars Jedi: Survivor aproveita ao máximo a atual geração de hardware de jogos e proporcionará a melhor experiência cinematográfica Jedi quando o jogo for lançado a 28 de abril para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.