Super Mega Baseball 4: Mergulha nas lendas do beisebol com novo vídeo de jogabilidade

EA SPORTS lançou um olhar profundo no Super Mega Baseball 4 sobre as lendas do beisebol enquanto se preparam para entrar em campo para o próximo capítulo da franquia Super Mega Baseball criada pela Metalhead Software, que será lançada a 2 de junho para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation®®4, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC via Steam® com jogo cross-gen e multiplataforma.

O mais recente título Super Mega Baseball contará com mais de 200 de algumas das lendas mais notáveis do beisebol, incluindo a estrela da capa David Ortiz, Hank Aaron, Babe Ruth, Vladimir Guerrero, Billy Wagner, Bartolo Colon, Jose Bautista, Mike Mussina e muito mais! "Super Mega Baseball 4 Deep Dive: Baseball Legends" cobre tudo o que precisas de saber sobre a incorporação de jogadores da vida real no jogo, onde encontrar as Lendas e a novíssima Legends League.