Supertaça eLiga Portugal joga-se este sábado

Chegou a última competição nacional do calendário da eLiga Portugal. A Supertaça, que vai opor as quatro equipas com melhor desempenho nas provas nacionais, joga-se este sábado, a partir das 16H00.

Disputada em formato final four, a primeira meia-final colocará frente a frente o BFS eSports, Campeão Nacional, e o FC Vizela FTW, finalista vencido da Taça eLiga Portugal.

Os Vizelenses, de resto, foram igualmente finalistas da eLiga Portugal, razão pela qual o Moreirense FC EGN, como terceira equipa mais bem sucedida da competição, vai disputar a segunda meia-final da Supertaça. Pela frente, os cónegos terão o eFCPorto SoccerSoul, equipa que conquistou a Taça eLiga Portugal.

A final, que será jogada de imediato, tem um Prize Pool de 3000€ , com o vencedor a arrecadar 2000€, a que se somam os 1000€ atribuídos ao finalista vencido.

Todos os encontros podem ser acompanhados, live, no canal da Liga Portugal na Twitch.