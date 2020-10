Switch: Super Mario Bros. 35 está disponível

Desde que o Reino do Cogumelo foi invadido pela primeira vez por Bowser e seus comparsas, há 35 anos, Mario passou por muitas provações, mas nunca enfrentou um desafio como este. Super Mario Bros. 35 para a Nintendo Switch está disponível a partir de hoje como oferta exclusiva para os membros do Nintendo Switch Online, sem custos adicionais. Veja-o em ação no vídeo Super Mario Bros. 35 - Já disponível! (Nintendo Switch), no canal da Nintendo no YouTube.

Super Mario Bros. 35 oferece a mesma ação clássica do jogo NES original mas com uma novidade: 35 jogadores em competição! Corra contra o tempo na pele de um desses 35 jogadores, que jogam em simultâneo. Derrote inimigos e troque as voltas aos seus adversários numa batalha online da qual apenas sairá vitorioso o último Mario sobrevivente. Os jogadores mais experientes irão reconhecer alguns dos icónicos cenários de Super Mario Bros., ao passo que os principiantes vão descobrir uma comunidade de jogadores que os ajudará a iniciar a sua aventura.

Em Super Mario Bros. 35, cada jogador começa no mesmo nível cronometrado. Quando os inimigos são derrotados viajam para os cenários dos oponentes, o que confere tempo extra ao jogador. Mas proceda com cuidado, porque o que vai, volta: qualquer um pode ser alvo da destreza de outro jogador. Escolha entre quatro tipos de estratégia, use os itens com ponderação, verifique frequentemente os Daily Challenges e participe também nas Special Battles.

Super Mario Bros. 35 chega à Nintendo Switch hoje como oferta exclusiva para membros do serviço Nintendo Switch Online, sem custos adicionais. Reviva os mundos clássicos de Super Mario Bros. enquanto compete com 34 jogadores online.