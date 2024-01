Team of the Year já disponível no EA Sports FC Mobile

Depois de uma votação dos adeptos no início do ano, o prestigioso XI masculino da EA SPORTS FC™ Team of The Year (TOTY) está agora disponível no jogo em EA SPORTS FC Mobile (disponível a partir de 1 de fevereiro na China, Coreia e Japão).

A decorrer como um evento de cinco semanas até 29 de fevereiro, os jogadores do EA SPORTS FC Mobile podem construir a sua Ultimate Team com os melhores do ano, incluindo Erling Haaland, Rúben Dias, Rodri, e Lionel Messi. Vê mais abaixo a lista completa da Team of The Year masculina do EA SPORTS FC.

Reduzido para o XI final a partir de uma lista de mais de80 dos melhores jogadores masculinos do mundo, os jogadores masculinos mais votados durante a campanha do EA SPORTS FC Team of The Year foram Jude Bellingham, do Real Madrid, ao aparecer em 74% de todas as equipas masculinas. No top três dos futebolistas masculinos estiveram também Kylian Mbappé (66%) e Virgil van Djik (66%).

"É uma honra ser nomeado para a EA SPORTS FC Team of The Year" disse o capitão do Liverpool Virgil van Dijk. "Estar junto dos melhores jogadores do mundo é um enorme orgulho e estou bastante agradecido a todos os fãs que votaram."

Durante o evento Team of The Year no EA SPORTS FC Mobile, os jogadores vão poder competir em Skill Games e Matches para progredirem em direção ao Reward Path de modo a ganharem Team of The Year Nominee Players no jogo para adicionarem à sua Ultimate Team. Adicionalmente, completar objetivos ao longo do evento de cinco semanas vai permitir aos jogadores do EA SPORTS FC Mobile ganharem um Jogador TOTY com um grande OVR.

A cada semana chegam também novas Weekly Exchanges para o TOTY e TOTY ICON Players, incluindo Jairzinho. O evento deste ano irá também contar com um ICON Evolutions Chapter dedicado, permitindo aos utilziadores escolherem entre três ICONs lendários para competirem, ganharem partidas e atualizarem as suas estatísticas OVR para uma versão evoluída do TOTY ICON.