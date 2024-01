Team of the Year: Votações já estão em marcha

O EA SPORTS FC™ divulgou a lista oficial de nomeados para o cobiçado prémio da Team of the Year (TOTY). A lista inclui os melhores jogadores masculinos e jogadoras femininas de todo o mundo, com os fãs a poderem ter uma palavra a dizer sobre quem merece um lugar nas prestigiadas equipas TOTY – Melhor XI, com a introdução pela primeira vez do XI feminino.

Os fãs podem escolher entre 61 das melhores jogadoras do mundo, incluindo Sam Kerr, jogadora do Chelsea, Leicy Santos, jogadora do Atlético de Madrid, Trinity Rodman, e Selma Bacha, do Olympique Lyonnais.

A lista de nomeados masculinos inclui uma lista de craques do futebol mundial, que inclui a estrela da capa do EA SPORTS FC 24, Erling Haaland, o avançado do Tottenham Hotspur, Son Heung-min, e também jovens estrelas como Jude Bellingham, Ousmane Dembélé e Florian Wirtz.

A votação começa agora, 8 de janeiro às 16h00 e os fãs podem ver a lista completa dos nomeados masculinos e femininos e enviar os seus votos para a TOTY - XI masculino aqui e TOTY - XI feminino aqui.

A votação será encerrada domingo, 15 de janeiro, às 7h59, e dará à comunidade FC tempo suficiente para avaliar quem eles acreditam que são dignos de pertencer as listas finais da TOTY no futebol masculino e feminino, os escolhidos para o XI TOTY serão revelados e estarão disponíveis no EA SPORTS FC 24 na sexta-feira, 19 de janeiro. Para o EA SPORTS FC Mobile a lista masculina da TOTY estará disponível no jogo a partir de 25 de janeiro (quinta-feira).

Em continuação com a parceria de longa data com a Stats Perform e seus dados Opta, o EA SPORTS FC forneceu aos fãs dados da Opta para ajudar os fãs a construir o seu caso ao utilizar as estatísticas detalhadas da vida real e tomar a decisão importantíssima sobre quem deve fazer parte do XI TOTY. Apenas alguns exemplos disso incluem;

Alvaro Morata marcou 16 golos no campeonato em 2023, o seu segundo maior número num ano civil enquanto jogava nas cinco grandes ligas europeias (20 golos em 2017). *

Virgil Van Dijk venceu 77% dos seus duelos aéreos na Premier League em 2023 - a maior percentagem de qualquer jogador (min. 100 duelos aéreos disputados). *

Apenas dois jogadores tiveram mais golos e assistências combinados na WSL em 2023 do que Sam Kerr (11 golos, 6 assistências), com a australiana marcar golo ou a dar assistências a cada 87 minutos.*

Selma Bacha esteve diretamente envolvida em mais golos do que qualquer outra defesa na 1 Divisão Feminina em 2023 (10), com todos os 10 a serem assistências. *

Além disso, a equipa de estúdio da UEFA Champions League Today, da CBS Sports, formada por Kate Abdo, Jamie Carragher, Micah Richards e o analista convidado Alex Scott, organizou um Kickoff Show onde seleciona as suas respetivas equipas masculinas para o XI da TOTY com comentários do jogador do Real Madrid Jude Bellingham, assim como a escolha do XI feminino para a TOTY com o apoio da jogadora espanhola Alexia Putellas. Abdo e Carragher enfrentaram Richards e Scott para selecionar os teus escolhidos masculinos da TOTY - XI, com Bellingham e Erling Haaland entre o grupo de jogadores. Putellas foi uma das primeiras mulheres nomeadas para a TOTY XI.

A votação da TOTY - Team of the Year já está em direto e os jogadores podem submeter os seus votos para o XI da TOTY masculina aqui e para o XI da TOTY feminina aqui.

A votação será encerrada no domingo, 14 de janeiro, às 7h59.

Para mais informações sobre o Team of the Year, visita o site aqui.

*Os dados refletem a Liga e todas as competições nacionais de clubes, excluindo as competições europeias e internacionais

Nomeados Masculinos

Guarda-redes:

Alisson

Ederson

Brice Samba

Gregor Kobel

Wojciech Szczesny

Mike Maignan

Jan Oblak

Marc-André ter Stegen

Defesas:

William Saliba

Trent Alexander-Arnold

Virgil van Dijk

Rúben Dias

John Stones

Dante

Jonathan Clauss

Marquinhos

Jeremie Frimpong

Grimaldo

Kim Min Jae

Mats Hummels

Lucas Martínez Quarta

Alessandro Bastoni

Federico Dimarco

Bremer

Theo Hernández

Giovanni Di Lorenzo

Nicolás Otamendi

Jules Koundé

Jesús Navas

Gayà

Meio-campo:

Martin Ødegaard

Declan Rice

Bukayo Saka

Kaoru Mitoma

Mohamed Salah

Bernardo Silva

Kevin De Bruyne

Jack Grealish

Rodri

Bruno Guimarães

Heung Min Son

Jarrod Bowen

Alexandr Golovin

Ousmane Dembélé

Lee Kang In

Florian Wirtz

Granit Xhaka

Jamal Musiala

Leroy Sané

Julian Brandt

Vincenzo Grifo

Nicolò Barella

Federico Chiesa

Adrien Rabiot

Rafael Leão

Khvicha Kvaratskhelia

Domenico Berardi

Riyad Mahrez

Sergej Milinkovic-Savic

Pedri

Ilkay Gündogan

Aleix García

Jude Bellingham

Vini Jr.

Toni Kroos

Luka Modric

Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde

Takefusa Kubo

Avançados:

Erling Haaland

Kylian Mbappé

Randal Kolo Muani

Harry Kane

Loïs Openda

Serhou Guirassy

Lautaro Martínez

Victor Osimhen

Mehdi Taremi

Karim Benzema

Cristiano Ronaldo

Antoine Griezmann

Álvaro Morata

Robert Lewandowski

Gerard Moreno

Lionel Messi

Nomeados Femininos

Guarda-redes:

Christiane Endler

Mary Earps

Merle Frohms

Chiamaka Nnadozie

Jane Campbell

Defesas:

Wendie Renard

Mapi León

Irene Paredes

Sakina Karchaoui

Fridolina Rolfö

Katie McCabe

Millie Bright

Selma Bacha

Ona Batlle

Amanda Ilestedt

Ellie Carpenter

Glódís Perla Viggósdóttir

Niamh Charles

Naomi Girma

Olga Carmona

Jenna Nighswonger

Meio-Campo:

Alexia Putellas

Aitana Bonmatí

Patri Guijarro

Debinha

Lena Oberdorf

Grace Geyoro

Keira Walsh

Clara Mateo

Caroline Weir

Georgia Stanway

Leicy Santos

Frida Maanum

Gaëtane Thiney

Janina Minge

Kerolin Nicoli

Estefanía Banini

Barbara Dunst

Sam Coffey

Avançados:

Sam Kerr

Caroline Graham Hansen

Kadidiatou Diani

Guro Reiten

Alexandra Popp

Sophia Smith

Ewa Pajor

Lauren Hemp

Lea Schüller

Salma Paralluelo

Racheal Kundananji

Lynn Williams

Rachel Daly

Khadija Shaw

Chloe Kelly

Eugénie Le Sommer

Trinity Rodman

Bethany England

Alba Redondo

Tabitha Chawinga

Melissa Kössler

Linda Caicedo