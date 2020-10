Techdays Aveiro 2020 anima comunidade em Aveiro

A MAGICSHOT GAMING NETWORK, marca especializada na produção de eventos de videojogos e que já colaborou com festivais como o Rock in Rio Lisboa, Comic Con, Expofacic, Festival F, entre outros e em conjunto com a Câmara Municipal de Aveiro lançam a área gaming do Techdays Aveiro 2020 que arranca já esta sexta-feira, dia 16 de outubro no Aveiro Expo e se estende até domingo, dia 18 de outubro.

Este evento totalmente dedicado ao gaming e com entrada gratuita, estará disponível entre as 10h e as 20h, no dia 18, estendendo-se até às 22h nos dias 16 e 17, e marca o regresso dos eventos deste género, contando com torneios, entrevistas, quizzes, e muito mais.

O Techdays, que será o primeiro grande evento gaming de 2020, foi totalmente produzido de raiz tendo em consideração todas as normas de higiene e segurança definidas pela DGS, contando com um formato híbrido – ao vivo no Aveiro Expo (com lotação limitada) e em direto interativo via Twitch em tv.magicshot.org. Os torneios de esports que já habitualmente marcam presença este ano contam com 1600€ em prémios, entre eles:

Counter-Strike: 500€

League of Legends: 500€

Brawl Stars: 150€

Clash Royale: 150€

FIFA 21: 300€

Além da vertente competitiva, o evento vai ainda promover momentos de interação com entrevistas a Mucha, BhT, Shikai, entre outros, bem como momentos de quizzes interativos com apresentação em palco, onde a plateia pode participar e ganhar prémios variados. A MagicShot assegura ainda a possibilidade de participação a partir de casa, com transmissão em direto na Twitch.

Como não podia deixar de ser, a Gaming Expo conta também com uma área LAN Free to Play, com 20 computadores topo de gama para jogo livre por parte dos visitantes. Há ainda lugar para a Virtual Racing Track, com simuladores de condução com movimento, Console Experience, uma área dedicada às consolas domésticas, desde as mais antigas às mais recentes, realidade virtual, arcadas e muito mais.