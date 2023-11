TEKKEN 8: Anúncio de Reina completa lista inicial

A lista inicial de TEKKEN 8 está agora completa com o anúncio de Reina, a última personagem de lançamento. Reina, a Raio Roxo, usa os seus movimentos relâmpagos rápidos para sobrecarregar os seus oponentes. Está cercada de mistério, pois o único fato conhecido sobre ela é que ela é uma estudante da Escola Politécnica de Mishima. Ela também parece ter um interesse muito particular em Jin, especialmente em lutar contra ele.A lista de lançamento do jogo contará com 32 personagens com um enredo centrado na luta de Jin Kazama e Kazuya Mishima. Com estas dois personagens, os jogadores poderão interpretar alguns favoritos dos fãs, como Paul Phoenix e Yoshimitsu, personagens que regressam, como Jin Kazama e Raven, e as três novas adições: Azucena, Victor Chevalier e Reina.Em TEKKEN 8, todos os modelos de personagens foram completamente refeitos do zero, e foi aproveitado ao máximo a última geração de hardware que proporciona uma melhor experiência para os jogadores.TEKKEN 8 será lançado a 26 de janeiro de 2024 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, e usa o poder desta geração de consolas para oferecer uma experiência visualmente deslumbrante, juntamente com uma visão que promove agressividade e ação de batalha espetacular.