TEKKEN 8: Conhece a nova personagem Azucena

TEKKEN 8 recebe uma personagem completamente nova para se juntar à série. Conheça Azucena, uma personagem totalmente nova criada para TEKKEN 8. Raven, o agente secreto de inteligência da ONU, também regressa ao jogo após aparições em TEKKEN 5 e TEKKEN 6.Conhecida como a "Coffee Queen", Azucena é uma lutadora de MMA do Peru. Ela é a mais recente herdeira da família Ortiz, uma família que gere uma plantação de café peruana. Ela decidiu competir no The King of Iron Fist Tournament para promover a Fazenda Ortiz. Azucena luta usando movimentos baseados em Artes Marciais Mistas, enquanto incorpora algumas técnicas um pouco não convencionais, como o Liberador, onde ela muda para uma postura em que não bloqueia os seus oponentes, mas esquiva-se dos seus ataques por instinto.Após o seu desaparecimento após os eventos de TEKKEN 6, Raven passou por um treino intensivo e volta ainda mais forte em TEKKEN 8. O seu estilo que mistura ninjutsu e golpes poderosos, juntamente com sua postura única de "Soul Field", dará aos jogadores um arsenal versátil, om utilização de clones e teletransporte para dominar o ritmo do campo de batalha.TEKKEN 8 será lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, e usa o poder desta geração de consolas para oferecer uma experiência visualmente deslumbrante, juntamente com uma visão que promove agressividade e ação de batalha espetaculares.