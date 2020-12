Terceiro DLC de Nioh 2 já está disponível

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o terceiro DLC de Nioh 2, chamado Nioh 2: The First Samurai, ficará hoje disponível, de forma exclusiva, para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.

Com este novo conteúdo pago, os jogadores poderão participar nas missões mais desafiantes e enfrentar os rivais mais poderosos de toda a série, que chegam juntamente com um novo nível de dificuldade adicional que meterá à prova os mais veteranos.

Em Nioh 2: The First Samurai, um flash da espada Sohayamaru leva o protagonista de volta ao passado pela terceira e última vez. Agora para um lugar sobre o qual a sua mãe lhe tinha falado quando era pequeno, a terra de um jovem lendário que derrotou um Oni. O passado de Otakemaru, o segredo da Sohayamaru e a verdadeira identidade do primeiro samurai serão os mistérios que serão desvendados e a saga encerrará a sua trama.

No próximo dia 5 de fevereiro, por ocasião do quarto aniversário da saga, os jogadores poderão desfrutar de todo o conteúdo de Nioh e de Nioh 2 na PlayStation®5 através da The Nioh Collection ou através das versões remasterizadas de ambos os jogos, que estão à venda em separado – Nioh Remastered – The Complete Edition e Nioh 2 Remastered – The Complete Edition, ambas disponíveis para a PlayStation®5.

Aqueles que ainda não têm uma PlayStation®5 também poderão experienciar toda a história de Nioh 2 através de Nioh 2 – The Complete Edition disponível para a PlayStation®4. Todos estes títulos estarão disponíveis no dia 5 de fevereiro de 2021.

De realçar que, quem comprar os três DLCs disponíveis para o Nioh 2 (PlayStation®4) terá acesso ao último nível de dificuldade: Dream of the Nioh (também disponível para os detentores do Passe de Batalha do Nioh 2 e para os esperados Nioh 2 – The Complete Edition para a PlayStation®4 e Nioh 2 Remastered – The Complete Edition para a PlayStation®5.