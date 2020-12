The Last of Us Part II eleito Jogo do Ano nos The Game Awards 2020

O conceituado jogo da Naughty Dog, The Last of Us Parte II, que tem colecionado elogios junto da crítica nacional e internacional e que está classificado atualmente com 93 no Metacritic, foi eleito Jogo do Ano nos The Game Awards 2020. O jogo, desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4, recebeu ainda os Prémios de Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Design de Áudio, Melhor Atuação (Laura Bailey pela sua interpretação de Abby), Melhor Inovação em Acessibilidade e Melhor Jogo de Ação/ Aventura no evento que premeia os melhores jogos do ano e que celebra a indústria dos videojogos.

De salientar que, para além de The Last of Us Parte II, da lista de nomeados para o Prémio de Jogo do Ano nos The Game Awards 2020, faziam parte outros títulos como Ghost of Tsushima, também ele desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades e Animal Crossing: New Horizons.

De recordar que The Last of Us Part II, que vendeu mais de 4 milhões de unidades nos 3 primeiros dias nas lojas, tornando-se o exclusivo PlayStation®4 que mais rápido vendeu durante este período, está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. O jogo dá continuidade aos eventos de The Last of Us, e é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Aqui, cinco anos após a sua perigosa viagem pelos estados Unidos pós-pandémicos, Ellie e Joel assentaram em Jackson, Wyoming. Viver entre uma comunidade próspera de sobreviventes trouxe-lhes paz e estabilidade, apesar da constante ameaça dos infetados e de outros sobreviventes mais desesperados.

Para além da nomeação de The Last of Us Parte II como o Jogo do Ano, a gala dos The Game Awards 2020, ficou ainda marcada pela atribuição do Prémio de Melhor Direção Artística a Ghost of Tsushima, desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 pela Sucker Punch. De lembrar que, aqui, após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo. E que ao embarcar nesta aventura épica para libertar Tushima, Jin terá de renunciar às tradições dos samurais, recorrer a métodos não convencionais e forjar um novo caminho: o caminho do Fantasma.