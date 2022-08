The Last of Us Parte I apresenta as diferenças entre o jogo de 2013 e o remake

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresentou um novo conteúdo, através do Blog Oficial da PlayStation®, que específica as grandes diferenças entre The Last of Us, o êxito mundial de 2013, e The Last of Us Parte I, o remake que estará à venda a partir desta sexta-feira, dia 2 de setembro. Na publicação, pode ainda saber-se mais sobre o crescimento da Naughty Dog, o estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo, nos últimos 10 anos. Esta década de crescimento tecnológico e conquistas canalizou-se através da potência da PlayStation®5 para redesenhar o clássico do zero.

A pergunta sobre o que diferencia The Last of Us Parte I do título de 2013 tem sido muito comum entre os fãs do jogo. A propósito, Shaun Escayg, diretor criativo do jogo, comenta: "Na minha opinião, o que faz com que estejamos a falar de um remake e não de um remaster é a soma de todas as suas melhorias". E continua: "Não se trata simplesmente de ter as mesmas personagens, ambientes e direção artística (entre outros) num hardware superior. Redesenhámos tudo completamente, desde a direção artística, à iluminação, à tecnologia (de iluminação) e até aos desenhos das personagens. Metemos em prática tudo o que aprendemos na última década desde que lançámos o original e temos utilizado esta nova tecnologia para criar algo que se mantenha fiel ao original mas que esteja redesenhado de forma a ‘encaixar’ na realidade".

Para além disto, The Last of Us Parte I também incorpora melhorias no combate e áudio. A obra original assegura que não existem duas batalhas e dois jogos iguais. The Last of Us Parte I expande isto a um nível superior graças ao hardware da PlaStation®5. Assim o assegura John Bellomy, o programador principal: "Muitas das mudanças no sistema de combate pode dizer-se que são a junção de algo que tivemos de improvisar (no original). Há sequências no jogo original que foram estabelecidas previamente e que aconteciam sempre de uma mesma maneira". E exemplifica: "Em The Last of Us Parte I pegámos nesses combates e aplicámos o nosso motor de IA e uma série de ferramentas para torná-los mais realistas".

De lembrar que em The Last of Us Parte I os jogadores terão a oportunidade de revisitar o adorado jogo, que deu início a tudo, reconstruído para a PlayStation®5. Aqui, numa civilização devastada, onde infetados e sobreviventes enrijecidos espalham o caos, Joel, um protagonista amargo, é contratado para tirar ilegalmente Ellie, uma rapariga de 14 anos, de uma zona de quarentena militarizada. Porém, o que começa por ser um trabalho simples depressa se transforma numa viagem brutal que os levará a percorrer o país.

The Last of Us Parte I, que também receberá uma versão para PC, inclui a história completa para um jogador de The Last of Us e a célebre prequela Left Behind, que explora os acontecimentos que mudaram para sempre as vidas de Ellie e da sua melhor amiga, Riley.

O título, PEGI 18, já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation® Store, e conta com uma Edição Standard e uma Edição Digital Deluxe. Chegará à PlayStation®5 esta sexta-feira, dia 02 de setembro, e foi completamente reconstruído de raiz utilizando a mais recente tecnologia da Naughty Dog para a PS5™, com uma fidelidade visual melhorada, funcionalidades do comando sem fios DualSense™ totalmente integradas e não só. As mecânicas de gameplay foram atualizadas, melhorando os controlos e expandindo as funcionalidades de acessibilidade para que todos os jogadores possam desfrutar do título. Além disso, os efeitos, a exploração e o combate também foram melhorados. Para tirar o máximo de proveito do poderoso hardware da PlayStation®5, o áudio 3D, feedback háptico e gatilhos adaptativos também foram integrados.