The Last of Us Parte II já chegou e totalmente localizado em português

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que The Last of Us Part II chega hoje à PlayStation®4 totalmente localizado em português. Isto significa que o aguardado título da Naughty Dog, que está atualmente classificado com 95 no Metacritic, já está disponível em formato físico nos pontos de venda habituais, e em formato digital na PlayStation®Store, por um valor estimado de 69,99€ e PEGI 18. A partir de hoje está ainda disponível uma PS4 Pro de Edição Limitada de The Last of Us Part II.

Para celebrar o lançamento daquele que é um dos jogos mais aguardados de sempre para a PlayStation®4, o The Last of Us Parte II, foi transmitido ontem, em direto e na íntegra, no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal, o primeiro Festival Online da PlayStation® Portugal, totalmente dedicado ao aclamado jogo da Naughty Dog. Partes do evento foram ainda transmitidas, em simultâneo, no Facebook e no Instagram da PlayStation® Portugal.

Neste MODO PlayStation Live, que se pode ver ou rever aqui e cujo direto atingiu cerca de 80 mil visualizações nos canais da PlayStation®Portugal, para além de alguns momentos de gameplay com a comunidade especializada, entrevistas e desafios com convidados especiais, foram ainda atribuídos diversos prémios relacionados com o The Last of Us Part II à comunidade em todos os canais da PlayStation® Portugal, incluindo uma PS4™ Pro de Edição Limitada The Last of Us Parte II e uma Edição de Colecionador.

Para além disto, este Festival Online, que durou cerca de 2 horas e incluiu uma enorme variedade de conteúdos, contou ainda com a presença de vários jornalistas e youtubers reconhecidos dentro da indústria, que comentaram algumas cenas de gameplay do The Last of Us Parte II.

A atriz Joana Ribeiro, que este ano fez parte do grupo de 10 atores selecionados para o programa European Shooting Star (uma iniciativa do European Film Promotion, EFP, que decorreu durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim e tem como objetivo dar a conhecer novos nomes da representação no contexto europeu) também entrou em direto no evento, onde falou do seu trabalho de dobragem no The Last of Us Parte II, e no desafio que foi interpretar a Ellie de 14 anos e a Ellie de 19. Para a atriz, esta foi uma "grande responsabilidade", não só porque "o jogo é espetacular", mas também porque "a sua personagem central é uma rapariga".

"Fico muito contente por dar vida à Ellie, que é uma personagem sem dúvida incrível e das personagens mais bem construídas dos jogos da PlayStation", disse, acrescentando que se revê um pouco nesta protagonista do jogo da Naughty Dog. "Eu revejo-me um pouco na Ellie, na rebeldia dela e na vontade dela de fazer justiça e ir atrás das coisas que quer".

O reconhecido apresentador e ator Rui Unas, e o game developer português Filipe Pina, também estiveram entre o grupo de convidados especiais deste Festival Online, onde deram a sua perspetiva do primeiro The Last of Us, do qual são ambos grandes fãs, e onde admitiram estar ambos ansiosos por experimentar esta Parte II.

"É interessante para mim enquanto profissional da representação ver e viver estes jogos", disse Rui Unas, acrescentanto que há 7 anos atrás, quando pegou neste jogo pela primeira vez, já era pai, e que ao ver o início do jogo, que começa com a filha de Joel numa cena "fortíssima", se emocionou "como se estivesse a ver uma cena de um filme" e ficou até com "um nó na garganta". "Quando nós somos pais, ficamos muito sensíveis a isto", disse, acrescentando que "aquilo está tão bem feito que estás a ver um filme, que ao mesmo tempo é um jogo, no sentido metafórico e literal do termo".

A propósito do primeiro The Last of Us, o apresentador e ator português disse ainda lembrar-se, perfeitamente, de ter "vivido tantas emoções", como sustos e frutrações, e das cenas que aconteciam e ninguém estava à espera que, no fundo, são aquelas coisas que acontecem inesperadamente que "um bom filme" deve ter. No final, Rui Unas admitiu estar "muito ansioso por saber o que é que vai acontecer nesta segunda parte" e "curioso em ver também o trabalho" dos atores portugueses que deram voz às personagens principais do jogo, na sua versão portuguesa.

Já Filipe Pina falou da evolução dos videojogos ao longo dos últimos anos e elogiou o trabalho da Naughty Dog. "É inacreditável a maneira como eles trabalham como equipa, porque isto é tudo extremamente técnico e difícil de executar", disse, acrescentando que "a nível de escrita e a nível de game design isto é realmente extremamente dificil de fazer".

Em estúdio, esteve ainda presente o maior youtuber de gaming em Portugal, RicFazeres, que explicou, entre outras coisas, porque é que é tão fã do jogo Naughty Dog, o seu "favorito". The Last of Us Parte II é, para ele "um grande jogo e foram 7 anos de espera que valeram a pena", disse, acrescentando que estamos perante uma "obra-prima", que "vai trazer emoções bem fortes".

Durante este MODO PlayStation Live, houve ainda espaço para o ilustrador André Trindade mostrar o trabalho de customização de guitarras que está a desenvolver no âmbito do passatempo lançado recentemente às comunidades de vários meios de gaming portugueses, cujo vencedor foi o ilustrador Nuno Martins, da comunidade do Eurogamer Portugal.

Neste evento de celebração do lançamento de um dos jogos mais aguardados de sempre para a PlayStation®4 foram ainda anunciados, pelo músico Diogo Piçarra, os dois vencedores de um passatempo anunciado recentemente, que contou com mais de 140 participações, em que a PlayStation®Portugal desafiou a sua comunidade a criar a sua versão do tema "Through the Valley". E os vencedores, anunciados pelo músico que deu mote à iniciativa, e que também publicou um vídeo na sua página de Instagram com uma interpretação única e inédita da canção, foram o Daniel Vargas e a Maria Castro, cujas interpretações podem ser ouvidas aqui, e aqui, respetivamente. Para além de uma Edição Especial do The Last of Us Parte II, ambos terão ainda direito a um Meet & Greet online único com o Diogo Piçarra.

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Jogo chega hoje em exclusivo à PlayStation®4, totalmente localizado em português, juntamente com um bundle de Edição Limitada da PS4™ Pro.