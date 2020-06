The Last of Us Parte II recebe trailer oficial de lançamento

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou o trailer oficial de lançamento de The Last of Us Parte II, que já está disponível no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal, em português. O aguardado título da Naughty Dog chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho totalmente localizado em português, juntamente com um bundle de Edição Limitada da PS4™ Pro.

Neste novo vídeo é possível ver algumas das cenas mais icónicas dos trailers já revelados. Também é possível ver uma Ellie mais furiosa e algumas das partes que marcam a sua procura por vingança.

Em The Last of Us Parte II, todos os jogadores terão a oportunidade de vestir a pele de Ellie e viver, na primeira pessoa, uma viagem com uma tremenda carga narrativa e emocional.

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Jogo chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, totalmente localizado em português, juntamente com um bundle de Edição Limitada da PS4™ Pro, que também estará disponível no dia do lançamento do jogo da Naughty Dog. Para já, o título está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store.

De lembrar que, recentemente, a PlayStation® Portugal anunciou uma ação especial de The Last of Us Parte II e desafiou a sua comunidade a criar a sua versão do tema "Through the Valley". O músico Diogo Piçarra deu o mote à iniciativa e já publicou um vídeo na sua página de Instagram com uma interpretação única e inédita da canção.

Para participar neste desafio, os participantes deverão registar a sua versão de "Through the Valley" num vídeo com até 01 minuto de duração e publicá-lo no seu perfil de Instagram (que deve ser público), utilizando o hashtag #DesafioTheLastofUsParteII e identificando o perfil da @PlayStationPT juntamente com a publicação. Podem fazê-lo até às 23h59 do próximo dia 15 de junho. No final, o Diogo Piçarra irá escolher dois vencedores e revelá-los-á em direto, num evento especial de lançamento do The Last of Us Parte II que os jogadores poderão acompanhar no canal oficial de YouTube da PlayStation® Portugal – e também nas restantes redes sociais – sobre o qual mais novidades serão anunciadas em breve.

Para além de uma Edição Especial do The Last of Us Parte II, os vencedores ganham ainda um Meet & Greet online único com o Diogo Piçarra.