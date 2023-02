The Sims 4 anuncia Growing Together Expansion Pack

A Electronic Arts e a Maxis anunciaram hoje Sims 4 Growing Together Expansion Pack, onde os jogadores são apresentados a uma nova cidade, têm a oportunidade de explorar os laços familiares através de diferentes dinâmicas e interações dos Sim, e ver o seu Sim crescer desde uma nova fase de vida infantil até à idade adulta, tudo ao mesmo tempo que atingem novos marcos dentro das suas famílias.

Os jogadores terão a oportunidade de levar a família do seu Sim para explorar a pitoresca cidade de Ocean Bay e experimentar mais interações familiares do que nunca. Com uma nova funcionalidade de compatibilidade social, existem novas formas de socializar que conduzirão a relações mais impactantes. Os jogadores podem até notar que o seu Bebé está a exibir um comportamento novo ou a atingir um marco importante. Com tanto para fazer e tanto para explorar, Sims 4 Growing Together Expansion Pack terá jogadores que vão abraçar esses momentos especiais em família.

Aqui está o que os jogadores podem esperar do The Sims 4 Growing Together Expansion Pack:

Uma cidade nova! Os jogadores são apresentados a San Sequoia, a cidade de Frente para a Baía do Sims 4

Jogabilidade mais aprofundada com a fase de vida infantil

Mais interações e dinâmicas familiares

Todos os novos marcos que afetam o crescimento de um Sim

Para saberes mais sobre The Sims 4 Growing Together Expansion Pack: visita: https://ea.com/games/the-sims/news/thesims4growingtogetherguidedtour

Os bebés estarão disponíveis para todos os jogadores na atualização base do Jogo Sims 4 no dia 14 de março. Para saber mais sobre esta nova era, bem como como o Growing Together Expansion Pack adiciona ainda mais que vai mudar a forma como joga com os Infants, sintoniza na sexta-feira, 3 de março, às 11h00, no Twitch e no YouTube.

Os bebés estarão disponíveis para todos os jogadores no update do jogo base no dia 14 de março.

Para saberes mais sobre esta nova era, bem como, o Growing Together Expansion Pack adiciona ainda mais coisas que mudarão a maneira como jogas com bebés, sintoniza na sexta-feira, 3 de março, às 19h00 no Twitch e no YouTube.