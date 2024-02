The Sims 4 apresenta o novo Stuff Pack

A EA e a Maxis revelaram esta terça-feira o seu mais novo Stuff Pack, The Sims 4 Crystal Creations, que estará disponível para PC via app da EA, Mac via Origin, Epic Games Store e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Com o The Sims 4 Crystal Creations Stuff Pack, os jogadores podem desbloquear uma nova Habilidade de Gemologia que fará com que o seu Sim coleccione uma variedade de Cristais e Metais coloridos para personalizar criações estelares que podem afetar o humor, relações, carreiras e as vidas dos Sims!

Os Sims podem agora exibir pela casa os novos cristais impecavelmente lapidados, usá-los para criar peças deslumbrantes em formato de jóia e até mesmo carregar os cristais ao luar para descobrir novas propriedades únicas!