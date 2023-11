The Sims 4: Explora a vida como proprietário com o pacote 'For Rent'

EA e Maxis partilharam um novo trailer de The Sims™ 4 For Rent Expansion Pack, disponível para PC via app da EA, Mac® via Origin, Epic Games Store e sistemas Steam®, PlayStation 5, PlayStation®®4, Xbox Series X|S e Xbox One a 7 de dezembro.

No trailer, vais ver mais de perto a vida como proprietário ou inquilino, experimentar serviços públicos desorganizados e vizinhos indisciplinados no mundo de Tomarang, um mundo movimentado numa exuberante paisagem tropical. Simmers será capaz de criar comunidades emocionantes e até mesmo gerir vários alugueres residenciais pela primeira vez!