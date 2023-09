The Sims 4: Home Chef Hustle Stuff Pack disponível a 28 de setembro

A EA e a Maxis revelaram esta quinta-feira (ontem) o The Sims 4 Home Chef Hustle Stuff Pack, que estará disponível para PC via app da EA, Mac via Origin, Epic Games Store e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One a 28 de setembro.Se queres tornar-te num chef de cozinha de primeira linha, precisarás das ferramentas e espaço necessários para conseguires concretizar esse desejo. Com o The Sims 4 Home Chef Hustle Stuff Pack, os jogadores poderão renovar com perfeição as cozinhas dos seus Sims e, com isso, criar uma nova forma de rentabilidade económica para os seus Sims. Existem vários designs disponíveis, como um conjunto completo de balcões, armários e eletrodomésticos, totalmente inspirados nas cozinhas europeias.Batedeiras, máquinas de waffle ou até um forno de pizza: são várias as novidades no que diz respeito à reformulação da cozinha dos teus Sims. Com estas novas adições, os teus Sims quererão certamente convidar os seus familiares e/ou amigos para um brunch caseiro, um almoço ou até mesmo recriar aquela típica noite de pizza em casa.Por falar em pizza, saiba que poderá exibir a partir de agora o forno de pizza moderno e elegante dos seus Sims com as novas receitas inspiradas nos sabores tradicionais italianos. Se não fores fã de pizza, não há problema! Também poderás testar as novas receitas de pão focaccia que o The Sims 4 Home Chef Hustle Stuff Pack tem para ti.Com o The Sims 4 Home Chef Hustle Stuff Pack poderás iniciar ainda uma nova carreira como empreendedor e tornares-te proprietário de pequenas barracas de comida ou até mesmo abrir novas lojas em lotes diferentes, onde poderás escolher o tipo de comida que queres vender.O The Sims 4 Home Chef Hustle Stuff Pack não se trata apenas de adições de novos eletrodomésticos, móveis ou receitas. Saiba que também poderá combinar os seus outfits, desde penteados, acessórios temáticos de comida ou até mesmo aventais para toda a família experimentar e criar uma experiência única! O teu Sim parecer-se-á um verdadeiro chef de cozinha!