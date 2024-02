The Sims 4 introduz recurso de skin Vitiligo no jogo com Winnie Harlow

A EA e a Maxis anunciaram esta terça-feira que um novo recurso de skin Vitiligo estará disponível através de uma atualização gratuita do jogo base The Sims 4, aumentando assim o esforço para fornecer conteúdo que espelha de forma autêntica e respeitosa a diversidade dos seus milhões de jogadores.

O recurso Vitiligo pode aparecer nos Sims de todas as idades. Os padrões variam e mostram diferentes níveis de cobertura e simetria. Os jogadores podem escolher diferentes partes do corpo, desde o rosto, parte superior do tronco, parte inferior do tronco, braços e pernas do seu Sim.





Para ajudar a comemorar este novo recurso, The Sims 4 colabora com a supermodelo e empresária de beleza Winnie Harlow. Incluindo conteúdo original, como uma versão Simifiedda sua casa em Hollywood e um Sim jogável inspirado na Winnie.