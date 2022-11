The Sims: Jogo icónico arranca com campanha Spark Something

A EA e a Maxis anunciaram hoje a Spark Something para The Sims, uma nota de amor ao potencial criativo e ao compromisso contínuo com os criadores da franquia.

A criatividade tem sido um valor central do Sims há mais de 22 anos, e a equipa acredita que a descoberta impulsiona a sua inovação e a sua comunidade para a frente. Spark Something vai ganhar vida com Pass the Spark, uma curta-metragem que apresenta um elenco incrível de criadores que usam Os Sims para inflamar a sua criatividade, incluindo:

1. Anitta, estrela pop global e a primeira artista brasileira a ganhar um MTV Video Music Award,

2. Alok, escritor e intérprete que desafia o binário de género,

3. Íman, criativo queer que faz bolos vibrantes com elementos florais lúdicos;

4. Bob's Dance Shop, um grupo de entretenimento que combina dança, música e moda para espalhar alegria e encorajar a autoexpressão.

Pass the Spark segue o icónico Plumbob verde de Sims à medida que se reimagina e viaja de criador para criador, desencadeando uma centelha de inspiração que transforma e inspira arte, expressão pessoal autêntica e o mundo que nos rodeia.