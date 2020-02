Todas as novidades de Animal Crossing: New Horizons

Numa Nintendo Direct especial dedicada exclusivamente a Animal Crossing: New Horizons, disponível para a Nintendo Switch já no dia 20 do próximo mês de março, todos os interessados em aderir ao Deserted Island Getaway Package do Tom Nook poderão ficar a saber um pouco mais sobre a nova vida que os espera. Após uma apresentação geral da vida na ilha deserta onde aterrarão, o vídeo passa a abordar aspetos como as casas dos residentes, os seus vizinhos, o desenvolvimento do terreno, a exploração, o fabrico de objetos e muito mais.

Assista aqui à Animal Crossing: New Horizons – Novas informações sobre a vida na ilha (Nintendo Switch)

Seguem-se alguns destaques desta apresentação:

Novidades na série:

A vida na ilha: A Nook Inc. recomenda vivamente uma viagem até a uma ilha onde a vida é pacífica e relaxada. Uma vez que a ilha é deserta, todos podem criar uma nova vida do zero. O tempo no jogo acompanha o do mundo real, incluindo a passagem das estações e os ciclos dia-noite.

Bricolage: Os residentes da ilha podem reunir materiais específicos que se encontram espalhados por toda a ilha para fabricarem uma enorme variedade de coisas, incluindo ferramentas e peças de mobiliário. Os workshops de bricolage ajudá-los-ão a enriquecer a sua experiência na ilha através da concretização de planos de fabrico (DIY Recipes) e à medida que os jogadores forem aperfeiçoando as capacidades de fabrico e construção, poderão aprender técnicas especiais, como alterar a cor do mobiliário ou decorá-lo com desenhos personalizados.

NookPhone: A Nook Inc. oferecerá alguns serviços e bens de primeira necessidade. Um deles é o NookPhone, um smartphone muito especial que inclui algumas aplicações convencionais, como um mapa e uma câmara, que poderá ser utilizada para captar imagens da ilha no jogo e aplicar-lhes até filtros. Ao longo do tempo, novas aplicações serão acrescentadas.

Nook Miles: Os jogadores que tiverem objetivos mais específicos em mente poderão recorrer ao programa de milhas Nook Mileage. Ao superarem determinados desafios e concretizarem experiências, ganharão milhas que lhes permitirão pagar este pacote de viagem ou até trocar por recompensas no jogo. Estas últimas incluem desde merchandising da Nook Inc. até objetos úteis que poderão enaltecer a vida na ilha, passando por bilhetes para visitar outras ilhas.

Party Play: Com o Nook Inc. Deserted Island Getaway Package, até oito jogadores podem residir na mesma ilha* e no modo Party Play, os residentes podem convidar até mais três jogadores para explorarem a ilha ao mesmo tempo. O jogador que convoca é determinado o "líder" e os outros são os "acompanhantes", mas em qualquer altura é possível trocar de líder, permitindo a outro jogador assumir o controlo. Todos os seres vivos ou objetos encontrados pelos "acompanhantes" serão armazenados numa caixa de reciclagem no edifício dos Resident Services.

Desenvolvimento paisagístico: Embora seja possível atravessar rios com varas de salto e subir até locais mais altos na ilha através de escadotes, os jogadores poderão modificar a paisagem construindo pontes ou elevações. Assim que a ilha tiver alcançado um determinado nível de desenvolvimento, receberão uma licença de construção que lhes permitirá criar os caminhos que quiserem, assim como empreender projetos de maiores dimensões, como alterar os caminhos dos rios ou construir ou demolir falésias.

Visitas a outras ilhas: O jogo oferece "visitas misteriosas a outras ilhas", que dependem da disposição do piloto no momento, pelo que os jogadores nunca saberão para onde serão levados. Nestas ilhas mais pequenas, terão a possibilidade de apanhar quantos objetos quiserem, desde materiais de fabrico a seres vivos, e levá-los de volta para a sua ilha.

NookLink: Através do NookLink, disponível na aplicação do Nintendo Switch Online para dispositivos móveis, os jogadores poderão ler um código QR de um design personalizado de títulos anteriores da série, como Animal Crossing: New Leaf ou Animal Crossing: Happy Home Designer com um smartphone da vida real e descarregá-lo depois para Animal Crossing: New Horizons. Através de uma ligação online é ainda possível falar com amigos que também tenham este jogo com a aplicação do Nintendo Switch Online para dispositivos móveis, usando o smartphone como teclado ou para chat de voz. O NookLink estará disponível em março.

Detalhes da vida na ilha:

Escolha da ilha: Antes do embarque, os jogadores terão de escolher a ilha na qual pretendem começar a sua nova vida. Escolher viver no hemisfério norte ou sul, por exemplo, afetará as estações do ano no jogo. A transição das estações na ilha determina as atividades e eventos nos quais poderão participar. Uma vez que o jogo será lançado no dia 20 de março, os residentes do hemisfério norte começarão a sua nova vida no primeiro dia de primavera e poderão assim em breve assistir às impressionantes cerejeiras em flor.

Orientação: Após aterrarem na ilha, os jogadores terão a oportunidade de participar numa sessão de orientação oferecida pelo staff da Nook Inc., na qual receberão ainda a tenda incluída no pacote de viagem. Será possível conversar com outros residentes da ilha sobre o local onde estabelecerão as respetivas casas.

Resident Services: O centro Resident Services – disponível 24 horas por dia, sete dias por semana – oferece serviços com a venda de bens do dia a dia, a aquisição de objetos indesejados e até conselhos.

Casas e espaço de armazenamento: No início do jogo, a Nook Inc. atribui uma tenda aos novos residentes, mas estes podem considerar adquirir uma casa, que lhes dará mais espaço, incluindo espaço de armazenamento para mobiliário ou malas que não queiram ter à vista. Os empréstimos para as casas são livres de prazos, juros ou avaliações e podem ser pagos ao ritmo de cada jogador. Quando forem proprietários de uma casa, os jogadores terão a possibilidade de decorar o seu interior, incluindo o soalho, as paredes e o mobiliário, da forma que quiserem. O jogo disponibilizará ainda serviços de expansão e renovação que permitirão personalizar a casa ainda mais.

Opções de personalização: Animal Crossing: New Horizons oferece inúmeras opções de personalização, desde o aspeto da personagem (incluindo pormenores como o tom de pele, o penteado e a roupa), até ao posicionamento de edifícios e objetos onde quiserem na ilha. Será também possível decorar tanto o interior como o exterior das casas.

Aeroporto: O aeroporto da ilha está aberto 24 horas por dia, a partir do dia da chegada dos jogadores. Aqui poderão convidar residentes de outras ilhas para visitarem a sua através de uma ligação online ou sem fios local e terão ainda a possibilidade de eles próprios viajarem e visitarem outras ilhas. Até oito pessoas podem jogar numa ilha em simultâneo**, pelo que os jogadores poderão reunir um grupo de amigos para se divertirem em conjunto.

Boletim informativo: No início de cada dia, o Tom Nook, CEO da Nook Inc., fará uma transmissão para todos os residentes com informações sobre eventos ou conselhos para a vida na ilha.

Outras funcionalidades disponíveis:

Novos residentes: No momento em que os jogadores aterram na ilha, existem apenas alguns animais residentes. Mas à medida que a ilha se vai desenvolvendo, vai sendo visitada por casa vez mais residentes, que acabam por estabelecer-se lá. Os próprios jogadores podem também convidar alguns dos novos residentes para se mudarem para lá.

Atualizações gratuitas: Após o lançamento do jogo serão disponibilizadas atualizações gratuitas, que implementarão no jogo eventos sazonais igualmente gratuitos. A primeira destas atualizações estará disponível no próprio dia de lançamento do jogo, 20 de março, e permitirá aos jogadores celebrarem o evento Bunny Day em abril.

Centros adicionais: Com o desenvolvimento da ilha serão construídos mais centros, incluindo um museu com exposições sobre o ecossistema da ilha, uma loja de mobiliário e artigos que os jogadores não são capazes de fabricar. Existirá ainda uma loja de roupa e uma área de campismo, para a qual poderão convidar outros residentes.

Turistas e eventos: A ilha dos jogadores acolherá não só novos residentes como turistas. Estes visitantes temporários são sempre bem-vindos e podem oferecer objetos que não é possível fabricar na ilha. Os visitantes poderão ainda participar em divertidos eventos como torneios de pesca ou concursos de captura de insetos, que decorrerão ao longo do ano. Novos eventos especiais e convidados sazonais ficarão gradualmente disponíveis em Animal Crossing: New Horizons através de atualizações gratuitas.

Compatibilidade com amiibo: Animal Crossing: New Horizons será compatível com figuras e cartões amiibo da série Animal Crossing. Os jogadores poderão ainda convidar estas personagens conhecidas para a Photopia, uma ilha no jogo onde será possível colocar modelos em sessões fotográficas criativas.

Colaboração com Animal Crossing: Pocket Camp: Os jogadores que tiverem também Animal Crossing: Pocket Camp instalado nos seus dispositivos móveis receberão objetos especiais em cada jogo. Mais informações sobre esta colaboração serão partilhadas posteriormente na conta oficial de Animal Crossing no Twitter.

Tom Nook no Twitter: Após a apresentação, a conta da Isabelle no Twitter passa para as mãos do Tom Nook.

Para além do jogo, estarão disponíveis bolsas de transporte de Animal Crossing: New Horizons para a Nintendo Switch e a Nintendo Switch Lite. No dia 20 de março estará igualmente disponível uma edição especial da Nintendo Switch alusiva ao jogo, com comandos Joy-Con verde e azul pastel com a parte de trás branca, correias para o pulso coloridas e uma base para a Nintendo Switch branca ilustrada com imagens do Tom Nook e dos Nooklings Timmy e Tommy.

Para mais informações sobre Animal Crossing: New Horizons, visite https://www.nintendo.pt/animalcrossingnewhorizons