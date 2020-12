Torneio FIFA 21 PS4 Diogo Jota Challenge: Inscrições estão abertas

A PlayStation® Portugal anuncia o Torneio FIFA 21 PS4 – Diogo Jota Challenge, uma competição aberta a todos os jogadores portugueses de EA Sports FIFA 21 na PlayStation®4, que terá duas rondas de qualificação nos dias 10 e 12 de dezembro, respetivamente. As inscrições nesta competição promovida pelo craque português do Liverpool FC poderão ser feitas através do seguinte link: compete.playstation.com.

No Torneio FIFA 21 PS4 – Diogo Jota Challenge, os 4 jogadores com melhor classificação em cada uma das rondas mencionadas anteriormente, ficarão apurados para a final, agendada para o próximo dia 21 de dezembro. Todos os participantes na final receberão prémios, sendo que o grande vencedor, para além de crédito para usar na PlayStation®Store, uma subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus, um pack de Merchandising oficial da Adidas e uma t-shirt autografada por Diogo Jota, ganha ainda uma consola PlayStation®5.

Vê em baixo a lista completa de prémios:

Vencedor

1 PlayStation®5

1.000€ Crédito PlayStation®Store

12 Meses PlayStation®Plus

T-Shirt Diogo Jota eSports autografada por Diogo Jota

Pack Merchandising Adidas (Football Boots X20 Ghosted autografadas pelo Diogo Jota / Adidas GMR Pack)

Subscrição Anual da ELEVEN

2º Lugar

250€ Crédito PlayStation®Store

T-Shirt Diogo Jota eSports autografada por Diogo Jota

Adidas GMR Pack

Subscrição Anual da ELEVEN

3º e 4º Lugares

100€ Crédito PlayStation®

T-Shirt Diogo Jota eSports autografada por Diogo Jota

Adidas GMR Pack

Subscrição Trimestral da ELEVEN

5º-8º Lugares

20€ Crédito PlayStation®Store

Subscrição Mensal da ELEVEN