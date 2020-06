Total Annihilation: Commander Pack gratuito

A GOG está a oferecer, por um período de 48 horas (que finaliza às duas da tarde do dia 7 de junho), Total Annihilation: Commander Pack. Total Annihilation é um videojogo de estratégia em tempo real e esta versão Commander Pack contém, para além do jogo, as expansões The Core Contingency e Battle Tactics. Foi desenvolvido pela Cavedog Entertainment e publicado pela Wargaming.net.

Para redimirem o jogo lançado em 1997 precisam de ter conta na GOG e depois carregar em "Get it FREE" na secção do giveaway.

Autor: Filipe Silva