Toyota GR Supra RZ (N300) chega ao Gran Turismo Sport

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a atualização 1.57 para o Gran Turismo™ Sport estará disponível a partir das 07h00 de amanhã. A atualização inclui o Toyota GR Supra RZ (N300), o que significa que os jogadores poderão, a partir de dia 23 de abril, testar a nova evolução do emblemático carro desportivo da Toyota.

A produção do Toyota Supra terminou em 2002 para desespero de muitos fãs de todo o mundo, mas o carro assinalou o seu regresso em 2019 no North American International Auto Show. Este modelo emblemático da Toyota, com motor dianteiro de seis cilindros em linha e tração traseira, tem como responsável máximo o engenheiro-chefe Tetsuya Tada, que também foi o pai do Toyota 86. Sob o slogan "Os números são uma coisa, mas o que importa são as sensações", ele começou a produzir um carro que apela aos sentidos dos condutores.

Com uma distribuição de peso otimizada de 50:50 e um baixo centro de gravidade, o Toyota GR Supra RZ (N300) fornece uma aceleração poderosa com um turbo "twin scroll". O excelente manuseio proporcionado pelo seu corpo largo e curta distância entre os eixos, é o resultado de uma busca pelo carro desportivo ideal, e a sua aparência sofisticada e elegante combina com o som do motor de seis cilindros em linha para lhe proporcionar uma presença imbatível.

O Toyota GR Supra RZ (N300) foi desenvolvido a pensar não só nos desportos motorizados reais, mas também para a competição no Gran Turismo™ Sport. Este refinado modelo de 2020 também virá com novas cores altamente antecipadas.