Tudo o que ficou por dizer sobre o WRC 2023: novas funcionalidades, modos e muito mais!

Quem durante esta última semana passou pelo Record Gaming ficou a saber que em breve traríamos mais novidades sobre o novo EA SPORTS WRC 2023 e chegou o derradeiro momento em que podemos revelar tudo aquilo que vocês, fãs dos ralis, ainda não sabiam sobre esta produção da Codemasters. Estão preparados para saber tudo o que nos reserva o WRC 2023? Então venham daí comigo que eu prometo tentar explicar-vos tudo tintim por tintim.

Para quem perdeu o nosso artigo de review sobre o WRC 2023, deixamos aqui o link que levar-vos-á direitinhos a essa primeira análise. Agora sim, sem mais demoras, vamos aos últimos detalhes e revelações do WRC 2023!







Builder: Dá forma à tua imaginação com o novo Construtor de Veículos

O primeiro videojogo desenvolvido pela equipa por trás da tão aclamada série DiRT Rally introduziu o novo Construtor de Veículos, onde tu terás a possibilidade de construir o teu próprio carro de rali da era moderna. Ao teu dispor está uma ampla variedade de peças e opções de engenharia que estão em conformidade com os regulamentos atuais da modalidade. Entre essa panóplia de opções que terás ao teu dispor, podes alterar o layout do chassi, as peças, a 'carcaça' do teu carro. As novas funcionalidades permitem-te ainda personalizar o exterior (espelhos retrovisores, entre outros) e o interior do teu carro (ecrãs o tablier, cintos de seguranças, entre outros). O melhor de tudo? Podes testar a tua criação e caso não estejas totalmente satisfeito voltar atrás para mudar o que bem entenderes!







Momentos: Eterniza as melhores memórias dos 50 anos do WRC

Os melhores momentos dos 50 anos de história do WRC ficarão... eternizados

O WRC 2023 traz uma nova funcionalidade chamada 'Momentos'. É, através deste 'feature', assim que poderás guardar os melhores momentos dos 50 anos de história do WRC. Um novo 'Momento' ficará disponível a cada 24 horas, com imagens em vídeo ou até mesmo um pequeno trecho do WRC+. Cada um destes 'Momentos' dá-nos detalhes sobre o cenário, a tripulação, o carro e até outros aspetos que tornam este 'Momento' ainda mais único!

Cria o teu piloto e a tua equipa com o Modo Carreira

O Modo Carreira do WRC 2023 dá-te a possibilidade de criares a tua própria equipa para competir em qualquer nível do WRC, de gerires uma equipa de engenheiros altamente capacitados e a oportunidade de tomares decisões importantíssimas que poderão levar-te à glória.

Sabe ainda que no Modo Carreira poderás escolher o ponto de entrada da tua carreira. Para os mais pacientes, uma ascenção desde o WRC Júnior poderá ser desafiante. Já para os menos pacientes, entrar diretamente para o primeiro escalão da competição acredito que será mais convidativo. É para todos os gostos, cabe-te a ti decidires o teu futuro!

Agora que já tens as tuas prioridades bem definidas, aconselho-te a criares o teu piloto e definires a identidade vencedora da tua equipa. Ah, e não te esqueças de estares sempre em contacto direto com os teus investidores e chefes de equipa, só assim poderás mantê-los satisfeitos com o teu trabalho e teres um orçamento estável.

Realidade Virtual e introdução nos Esports em 2024

Outra das grandes novidades do novo videojogo da EA SPORTS está relacionado com a introdução do WRC 2023 no mundo dos Esports. A partir do próximo ano todos os jogadores terão a possibilidade de lutar, em formato online, pelo título de piloto virtual mais rápido do mundo. Vais mesmo ficar de fora desta oportunidade?

Mas as novidades não se ficam por aqui. Em 2024 será igualmente introduzido o modo de jogo em Realidade Virtual. Contudo, este modo estará apenas disponível para PC através do 'OpenVR'. Jogadores de PlayStation 5 Xbox Series X|S, lamento dizer-vos mas para já ficarão de fora deste recurso.

Escola para os mais recentes pilotos do mundo WRC

Para todos aqueles que não estão familiarizados com o mundo dos videojogos de ralis, o novo WRC 2023 preparou-vos uma surpresa bem agradável com a introdução das Escolas de Rally. Com este novo modo, poderás aprender mais sobre como pilotar o teu carro com testes básicos e ainda perceber como pilotar nos mais variadíssimos tipos de pisos com exercícios de aclimatização.







Tira o máximo proveito de todas as funcionalidades que o WRC 2023 tem para te oferecer!

Outras funcionalidades que estarão no WRC 2023:

Quick-Play Solo: Um multi-evento para um jogador, multi-classe e campeonatos contra a Inteligência Artificial do jogo.

Quick-Play Multiplayer: Sessões com 32 jogadores em multi-plataforma (PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC).

Contrarrelógio: Luta pelo topo da folha de tempos contra a IA.

Campeonato: Foco total em vencer o Campeonato de Pilotos.

Clubes: Competição assíncrona em fusos horários distintos.

Livery Editor: Personaliza o visual dos carros.

Modo Fotografia: Captura e eterniza os momentos mais inesquecíveis.

Assistente de condução: Throtle Clamping, Traction Control e muito mais para os mais novos não terem dificuldades acrescidas na hora de testar pela primeira vez o mundo dos videojogos de ralis.



Configurações de acessibilidade: Ajuste de cores para ajudar os jogadores com daltonismo.



Data de lançamento, preço, plataformas, edições e idiomas disponíveis



O EA SPORTS WRC será lançado a 3 de novembro deste ano para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, nas três plataformas mais populares (Steam, Epic Games e Origin), e terá um custo de 49,99 euros na Europa.



O jogo terá apenas a edição Standard, pelo que não fiques à espera de uma versão Deluxe.



Já no que toca aos idiomas disponíveis, poderás esperar cinco: inglês, francês, italiano, alemão e espanhol.



Para quem, tal como eu, gosta de jogar no computador, estes são os requisitos que o vosso PC deve ter para 'rodar' o EA SPORTS WRC sem problemas:



Requisitos mínimos:

- Windows 10

- CPU: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5 9600K

- Memória RAM: 8 GB

- GPU: Nvidia GTX 1060 / Radeon RX Vega 56

- DirectX Version: 12

- Espaço disponível no disco: 80 GB

- Sound Card: DirectX Compatible



Requisitos recomendáveis:

- Windows 10

- CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel i5 10600K

- Memória RAM: 16 GB

- GPU: Nvidia RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT

- DirectX Version: 12

- Espaço disponível no disco: 80 GB

- Sound Card: DirectX Compatible