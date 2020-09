Tudo o que se ficou a saber sobre a PlayStation 5

Os rumores e previsões acabaram esta quarta-feira: a Sony anunciou, esta quarta-feira, durante a PlayStation Showcase, o preço da consola e a sua data de lançamento.





As duas consolas que a empresa vai lançar (uma totalmente digital, a outra com capacidade para ler discos Blu-Ray) terão preços diferentes. A edição "clássica" vai custar €499 enquanto a "totalmente digital" estará à venda por €399. Num evento de junho a Sony já tinha anunciado que iriam existir dois modelos da nova PlayStation.Mas não é só o preço que é diferente. Também irão haver pequenas diferenças na data de chegada aos mercados. A nova PlayStation estará disponível já a 12 de novembro para os mercados dos EUA, Coreia do Sul, México, Canadá, Japão e Nova Zelândia, enquanto o resto do mundo terá de esperar uma semana, pelo dia 19 de novembro."Desde que anunciámos a nossa consola para a próxima geração o ano passado, que recebemos um apoio surpreendente de criadores e fãs de videojogos de todo o mundo, o que nos deu muita motivação", disse Jim Ryan, presiednte da Sony Interactive Entertainment, afirmando que a PS5 "oferecerá uma nova geração de experiências que vão além das expetativas dos jogadores em relação à forma como os jogos se podem ver, sentir, ouvir e jogar. Mal podemos esperar para que os nossos fãs experimentem por si mesmos a velocidade incrível, a elevada imersão e os jogos de cortar a respiração ".A Sony anunciou ainda o preço de vários acessórios da sua nova consola: o comando custará 69,99 euros; o Pulse 3d €99,99; a câmara HD terá o preço de €59,99; e a plataforma de carregamento €29,99.Foram ainda anunciados e apresentados alguns novos jogos, como a nova versão do Homem Aranha: Marvel's Spider-Man Miles Morales, ou a sequela de God of War, que deverá chegar em 2021 e ter como sub-título Ragnarok.Vai haver ainda novo jogo da saga Final Fantasy (XVI), anúncio feito enquanto o estúdio ainda se encontra a desenvolver os episódios de Final Fantasy VII RemakeA sueca Avalanche Studios revelou também o seu novo jogo, baseado no universo de Harry Potter e baptizado Hogwarts Legacy.A Sony já tinha começado uma campanha de pré-reservas da PlayStation 5, mesmo sem ter anunciado o seu preço.Para os jogadores de PlayStation4, a Sony Interactive Entertainment tem ainda um bónus: a empresa vai lançar versões para a Play Station 4 de alguns exclusivos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy - A Big Adventure e Horizon Forbidden West.Os jogos foram desenhados para a PS5 e aproveitar todas as suas características. Mas quem tiver a PS4 vai também poder beneficiar das experiências.As versões digitais para a PlayStation 4 dos jogos que vão estar disponíveis em lançamento incluem um upgrade gratuito nas duas versões da PlayStation 5, enquanto que as versões PlayStation 4 em disco desses jogos incluem um upgrade gratuito na PlayStation 5 standard com uma unidade de disco Blu-Ray Ultra HD, refere a Sony em comunicado.