UFC 4: Celebração da luta com destaques muito especiais

A EA SPORTS revelou que o último cartão de luta para o UFC 4 com a Prime ICONS Update, está disponível agora. Distinto de Legend Fighters, o PRIME ICONS traz versões jogáveis de lutadores favoritos dos fãs ao UFC 4 antes do UFC 268 este fim de semana.

Do recém-inscrito Georges St-Pierre e do antigo campeão de pesos médios Anderson Silva ao grande Michael Bisping do Reino Unido e ao novo ícone vivo Khabib Nurmagomedov, o EA SPORTS UFC PRIME ICONS Update celebra seis lutadores icónicos no auge das suas carreiras, disponibilizando-os no jogo, no seu melhor. Em resposta à procura popular, Islam Makhachev também se estreia no UFC 4 como parte da atualização.

Chegar ao lado dos seis ICONS PRIME é um pacote de personalização PRIME ICONS gratuito e limitado, incluindo uma personalização de perfil temático Khabib PRIME ICONS com novos fundos, fotos de perfil, toques e vários conjuntos de shorts. Este pacote pode ser resgatado até quinta-feira, 30 de novembro deste ano.