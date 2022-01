Uncharted - Coleção Legado dos Ladrões: Impossível ficar indiferente...

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões está aí e é uma daquelas propostas que deixa os especialistas em videojogos com uma missão ingrata. Mas já lá vamos... Antes importa realçar que este é um pacote com dois jogos - Uncharted 4: O Fim de um Ladrão e Uncharted: O Legado Perdido - duas verdadeiras pérolas da Naughty Dog que agora estão disponíveis para PS5, com melhorias gráficas óbvias e também em termos de desempenho.

Os dois títulos são sobejamente conhecidos, têm ambos uma qualidade brutal e é precisamente por isso que referi que propostas como estas são missões hercúleas para quem analisa videojogos. Quem já jogou sabe o que terá entre mãos e apenas avançará ser for um verdadeiro fanático da franquia (e há muitos...). Quem nunca embarcou nestas duas aventuras é, por isso, o foco desta análise.

Porque para um verdadeiro apaixonado por Gaming é impossível passar indiferente pela possibilidade de jogar Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões. Duas obras de fino recorte e que nos remetem para um ambiente de verdadeiro mundo aberto. Já sabemos que neste género nem sempre podemos fazer tudo, mas temos uma liberdade brutal e as narrativas são fenomenais, sendo que até me parece mais importante destacar a de Lost Legacy, onde a vertente feminina das protagonistas nos ajudam a libertar a mente e a 'filosofar' um pouco sobre o papel da mulher no universo dos videojogos.

Feitas as contas, nada como relembrar aquilo que no Record Gaming escrevemos sobre estes dois títulos. E foram só coisas boas...

Uncharted 4: O Fim de um Ladrão

Comecemos pelo óbvio: Uncharted 4 é graficamente o melhor jogo alguma vez feito. Os cenários estão fantásticos, com uma brutal sensação de escala, bastante interativos (muito pode ser destruído) e detalhes novos a cada minuto, é difícil não admirar como este mundo foi construído de forma coerente sem prejudicar a jogabilidade. As personagens estão fantásticas, com expressões faciais e movimentos de grande nível, a ação é constante, sem quebras e a realização está soberba.

A seguir temos um enredo forte, focado nas personagens, para que no fim se sinta que as conhecemos e compreendemos o caminho durante os quatro jogos. U4 tornou-se mais maduro, realista e emocional, aproximando-se do estilo de The Last of Us, com a narrativa a explorar temas mais controversos e chocantes. Neste aspeto é preciso destacar como cada diálogo, enquanto estamos a jogar, faz sentido com o que estamos a fazer e aprofunda a personagem. Aliás, Uncharted 4 está permanentemente a fortificar as ligações entre as quatro personagens mais importantes, para que o final seja coerente e inesquecível.

Com um excelente trabalho de som, tanto na banda sonora como nos efeitos, destaque também para o perfeito trabalho de vozes originais e para uma dobragem portuguesa de grande qualidade. Por fim admiramos a jogabilidade que encaixa sem defeitos no enredo. Nenhum outro apresentou uma jogabilidade capaz de se adaptar desta forma a todos os outros aspetos do jogo. A inteligência artificial dos nossos aliados é um passo à frente, a adrenalina está sempre em níveis elevados e voltamos a sentir a influência de The Last of Us ao percebermos que o jogo nos permite avançar sem matarmos os inimigos, usando um sistema de stealth inteligente e realista. Por fim, U4 brinda-nos com um multiplayer intenso e que será melhorado no futuro com novos cenários. Todavia, o destaque será sempre a campanha.

Uncharted 4 é um colosso a todos os níveis. Não é perfeito, mas as suas falhas são insignificantes. Um final brilhante para uma grande saga. A Naughty Dog voltou a criar mais uma obra prima e maior candidato a jogo do ano.

Uncharted: Lost Legacy

Terminei finalmente o Uncharted: Lost Legacy. Não se questionem sobre o muito tempo que o levei a completar, uma vez que neste momento são mais de dez os jogos nos quais estou a trabalhar, entre demos de PES2018, Knack2, Destiny2, mais os jogos do mês da PS Store e afins.

De qualquer modo, serve este textinho para realçar aquilo que já tinha escrito na análise ao jogo da Naughty Dog – que portento! Excelente a nível visual, com uma narrativa madura e interessante, uma dinâmica de jogo que já estava comprovada desde Uncharted 4 e duas personagens femininas que só nos podem deixar orgulhosos.

No que diz respeito a críticas, que até não são muitas, prendem-se apenas com alguns dos puzzles apresentados e que não são muito intuitivos. É certo que temos a ajuda da nossa companheira e que o próprio jogo acaba por nos ajudar se estivermos à rasca. Mas num deles demorei demasiado tempo e apesar disso ser um problema meu, que devia ter estudado mais nos tempos de escola, cheguei a equacionar ir procurar a solução à net, o que é meio bizarro nos tempos que correm.

Escrito isto, parabéns à Naughty Dog, adorei quase tudo neste jogo e, diga-se em abono da verdade, o press kit também era um miminho.