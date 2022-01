Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões apresenta o trailer de lançamento

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia, através do Blog Oficial da PlayStation®, o trailer de lançamento de UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões dos estúdios Naughty Dog, a versão remaster que reúne UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão e UNCHARTED™: O Legado Perdido, com lançamento em exclusivo para a PlayStation®5 a 28 de janeiro de 2022.

O trailer de lançamento, já disponível no Canal de Youtube da PlayStation®Portugal, capturado na PlayStation®5, apresenta alguns dos momentos mais icónicos de UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão e de UNCHARTED™: O Legado Perdido, demonstrando detalhes incríveis e as melhorias gráficas e de fidelidade que UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões oferece.

Numa experiência concebida pelos premiados estúdios Naughty Dog, UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões inclui as duas aclamadas aventuras UNCHARTED™ 4: O Fim de um Ladrão, onde Nathan Drake, forçado a regressar ao perigoso submundo que tentou abandonar, tem de decidir o que sacrificar para salvar aqueles de quem gosta, numa aventura épica à volta do globo com Sam, Elena e Sully, e UNCHARTED™: O Legado Perdido, onde Choe Frazer terá de pedir ajuda à famosa mercenária Nadine Ross para recuperar um lendário artefacto indiano e mantê-lo fora do alcance de um impiedoso senhor da guerra. Descobre ou re-descobre a história esquecida com dois ladrões carismáticos e complexos, Nathan Drake e Chloe Frazer, e acompanha-os enquanto viajam pelo mundo em busca de aventuras extraordinárias e conhecimento perdido, num título remasterizado para a PS™5.

A SIE anuncia ainda que, os jogadores portugueses que reservarem ou fizerem o upgrade para UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões na PlayStation®Store até às 23:59 (hora de Lisboa) do dia 3 de fevereiro de 2022, irão receber um bilhete para assistir ao filme UNCHARTED, num cinema aderente*.

O filme UNCHARTED, tem data de estreia nos cinemas portugueses no próximo dia 10 de fevereiro de 2022 e conta com Tom Holland e Mark Wahlberg como protagonistas.