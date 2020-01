União ibérica entre FTW e Paragon para liga espanhola de Call of Duty

A For The Win vai unir esforços com a equipa espanhola da Team Paragon para o próximo ano, visando a participação na NGL, liga espanhola de Call of Duty: Modern Warfare, em 2020, segundo foi revelado, esta segunda-feira, no Twitter, pelo CEO da formação portuguesa, Ramiro Teodósio.





Nesta época festiva, que tal uma prenda de natal antecipada?



A fénix junta forças com a @TG_Paragon e dá mais uma passo rumo a uma í é ! #ftwesports #ftwparagon #OMENFTW #TelepizzaFTW pic.twitter.com/YFKACF9ZLl — For The Win Esports (@ftwesports) December 23, 2019

A competição, que arranca em janeiro e que irá prolongar-se até março, vai contar com os jogadores da equipa nacional naquela que será a Team Paragon For the Win.