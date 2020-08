Valorant com novidades para o ATO II

A Riot Games anuncia hoje o começo do ATO II de VALORANT que traz consigo um novo modo de jogo Deathmatch, uma nova linha de skins Glitchpop, nova agente Killjoy, novo Battlepass e o conceito Rank de Ato. Esta é a primeira grande inserção de conteúdos novidades no jogo desde o seu lançamento no início de junho.

A mais recente agente sentinela do VALORANT emprega a sua tecnologia assassina para defender a sua equipa. A Killjoy é uma brilhante inventora de Berlim que usa os seus amigos robôs para desarmar os inimigos. Com a Killjoy na tua equipa, vais plantar ou desarmar spikes sem problemas.

Esta nova linha de skins com cores vibrantes e divertidas inspira-se num mundo distópico em que a morte não tem consequências. Glitchpop possui skins para as armas Frenzy, Judge, Bulldog, Odin e Melee, e foi apresentada através de um trailer que remistura a cultura da internet.

Joga e ganha XP para desbloqueares cosméticos para a tua coleção: skins de armas, cartões de jogador, gun buddies, sprays, pontos radianite e títulos. Com o Battlepass podes personalizar a tua experiência de jogo pelo custo de 1000 VP.

A nível competitivo foram inseridos os Ranks de Ato, melhorias no matchmaking e a possibilidade de verificar o Histórico de Partidas e rank dos teus amigos no VALORANT. Os Ranks de Ato são uma comemoração do percurso de um jogador durante um ato e permanecem associados ao cartão de jogador, assim como são exibidos nas partidas competitivas.

O Free-for-all Deathmatch é o novo modo do ATO II que dá oportunidade aos que se destacam pelas suas capacidades de tiro. Existem 10 jogadores, sem equipas, sem habilidades, sem spike e sem economia. O Deathmatch encontra-se atualmente em beta test enquanto a equipa monitoriza o desempenho dos servers e a estabilidade do jogo.