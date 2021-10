Valorant: Equipa nacional angaria 5.900 euros para organização solidária

Entre os dias 7 e 9 de outubro, Portugal disputou a VALORANT Spike Nations of Twitch, um torneio solidário e colaboração entre a Twitch e Riot Games. Nesta competição europeia, que teve agora a sua segunda edição, participaram 12 equipas. Portugal participou também pela segunda vez e conseguiu angariar 5.915 euros.



O valor conquistado pelos jogadores portugueses de VALORANT será doado à Mother2Mother, a organização solidária selecionada para este evento. A missão da Mother2Mother é criar uma rede global para que as mães mais carenciadas possam aprender a cuidar dos seus filhos e do seu bem-estar. Com esta rede global e com campanhas localizadas, pode ser possível reduzir o estigma em relação a mães e filhos carenciados.



A equipa Portuguesa, formada pelos jogadores Rui Ribeiro ("TugaTV"), Marta Barreira ("D7"), Guilherme Bento ("MeetTheMyth"), Carlos Nunes ("K0mpa") e João Ferreira (conhecido como "Killdream"), passou o Grupo 3 da competição eliminando, no jogo decisivo, a França. Nos Quartos de Final, a equipa não conseguiu ultrapassar a equipa DACH, constituída por jogadores alemães, suíços e austríacos.



"Foi um enorme prazer representar Portugal e ainda para mais por uma causa como esta, foi um gosto especial, tentámos de tudo para trazer o máximo possível e estamos orgulhosos pelo que fizemos, demos tudo e estamos contentes com o que alcançámos" conta "Killdream", o jogador com maior experiência competitiva.



Recorde-se que na primeira edição da VALORANT Spike Nations of Twitch, a equipa portuguesa foi a grande vencedora, juntando mais de 31.000€ para o Banco Alimentar.