Valorant: Gekko é o novo Initiator do popular jogo

A Riot Games e o VALORANT revelaram aos jogadores o seu 22º Agent, Gekko. Nascido e criado em Los Angeles, Gekko é o novo Initiator de VALORANT que lidera uma unida crew de desajeitadas criaturas. Os seus companheiros empurram os seus inimigos para fora do seu caminho, com Gekko a persegui-los para reagrupar e voltar à luta. Para celebrar a revelação de Gekko, a Riot colaborou com o artista emergente ericdoa para criar a banda sonora do trailer de Gekko.

Adicionalmente, a Riot Games anunciou que a cidade natal de Gekko, Los Angeles será a anfitriã de VALORANT Champions 2023, a final mundial onde a equipa Campeã do Mundo de VALORANT será coroada. Equipas da América do Norte, Brasil, América Latina, EMEA e Ásia estão atualmente a competir pela chance de ganhar um dos 16 slots de qualificação para o torneio. O interesse e visualizações do torneio tem crescido ano após ano, com o evento do ano passado a atingir um valor superior a 1.5 milhões de visualizadores em simultâneo durante a final. Duas emblemáticas localizações de Los Angeles serão o palco do evento, com as rondas iniciais a serem disputadas no Shrine Audiorium e as rondas finais tendo lugar no KIA Forum.

O Episódio 6 Ato II de VALORANT começa a 7 de março de 2023.