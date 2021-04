Valorant: Riot Games anuncia primeiro circuito em Portugal

A Riot Games revela o seu primeiro circuito oficial de VALORANT para Portugal, o VALORANT Circuito de Elite (VCE), desenvolvido pela Riot, Inygon e GOATPixel, com data de início em junho de 2021.

Têm sido diversos os passos da Riot Games para consolidar o VALORANT enquanto esport, e agora é a vez de tornar isso uma realidade em Portugal. O VALORANT Circuito de Elite é a resposta à procura de competitividade no nosso mercado, para todas as equipas portuguesas que queriam dar os primeiros passos no VALORANT Esports.

O VCE será composto por três etapas que apuram equipas para a Grande Final em que se vai disputar o título de Campeão do VALORANT Circuito de Elite. Cada etapa será composta por uma fase de qualificação, fase de grupos e playoffs.

VCE#1 – de 5 a 19 de junho

VCE#2 – de 29 de julho a 10 de agosto

VCE#3 – de 2 a 14 de outubro

Grande Final VCE – de 15 a 28 de novembro

A prize pool de 20.000€ torna o VALORANT Circuito de Elite na maior competição de VALORANT em Portugal até à data.

"Desde o lançamento do VALORANT, o apoio que temos recebido da comunidade portuguesa tem sido incrível. A scene competitiva em Portugal é muito forte e tem um futuro promissor, por isso, merece ter o seu próprio circuito competitivo. Estamos muito entusiasmados em lançar o VALORANT Circuito de Elite, pois representa um grande passo para os esports em Portugal. Dado o sucesso que vimos no VALORANT em iniciativas como o FPS All Stars, decidimos trabalhar neste projeto com a GOATPixel e a Inygon. Este é apenas o início do VALORANT em Portugal, portanto, mal podemos esperar para que mais parceiros e organizadores de torneios portugueses continuem a expandir o ecossistema competitivo.", disse Alberto Delgado, Brand Manager da Riot Games para Portugal, Espanha e Itália.

João Cício, Diretor Geral da Inygon, diz: "É com muito orgulho e entusiasmo que anunciamos o VALORANT Circuito de Elite! Portugal é um país com muita história nos FPS competitivos e, como tal, vemos o desenvolvimento da comunidade de VALORANT com bons olhos, especialmente fazendo-o em conjunto com a Riot Games. A recetividade ao VALORANT tem sido excecional. Esperamos que esta competição seja uma oportunidade para desenvolver novos jogadores e para os melhores poderem mostrar as suas habilidades. Esta prova é também, sem dúvida, um passo muito importante no desenvolvimento dos esports em Portugal".

"Estamos muito orgulhosos por poder apoiar o lançamento do primeiro circuito competitivo oficial de VALORANT em Portugal. Esta competição é um projeto altamente desafiante nos campos da comunicação e criação de conteúdos de gaming, que é precisamente o tipo de projetos que a GOATPixel ambiciona continuar a materializar. Esperamos conseguir levar o melhor do espírito competitivo dos esports aos jogadores portugueses de VALORANT", disse Milton Nixon, Diretor Executivo da GOATPixel.