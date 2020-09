Valorant: Riot Games anuncia primeiro torneio oficial

A Riot Games anunciou hoje o First Strike, a primeira competição oficial do shooter tático-competitivo 5v5, VALORANT. Este evento global proporcionará oportunidades para os jogadores de todo o mundo começarem a construir o seu legado regional através de uma série de torneios.

O First Strike será composto por diversos torneios, com múltiplas finais regionais que terão lugar na América do Norte, Europa, CEI, Turquia, Ásia, Oceania, Brasil e Médio Oriente. Cada região irá acolher uma série de qualificadores, resultando em 8 extraordinárias finais First Strike produzidas pela Riot Games, a decorrer de 3 a 6 de dezembro. Os vencedores tornar-se-ão os primeiros campeões oficiais de VALORANT nas suas respetivas regiões. Tanto equipas profissionais, como equipas amadoras terão a oportunidade de se qualificarem para as finais do First Strike através de torneios online realizados pelos principais organizadores de eventos de esports.

"O VALORANT é um título extremamente competitivo com uma atratividade global e os elementos necessários para se tornar o próximo grande esport por vários anos." afirmou Whalen Rozelle, o Diretor Sénior de Esports na Riot Games. "O First Strike vai providenciar ao nosso ecossistema em crescimento a plataforma ideal para mostrarem o seu talento, criarem-se lendas e estabelecer a fundação do esport nos anos futuros."

A competição First Strike continuará a impulsionar o VALORANT enquanto esports ao alavancar a experiência e liderança de uma década da Riot Games na indústria, produzindo eventos de esports e transmissões que são as melhores na sua área. A Riot Games é também a maior produtora de esports do mundo, executando e transmitindo, semanalmente, competições em múltiplas regiões, assim como ganhando múltiplos Emmys pelo trabalho realizado com o Campeonato do Mundo de League of Legends, o evento de esports mais visto do mundo.

"Os esports continuam a ser um dos melhores investimentos que podemos fazer para apoiar a nossa comunidade a longo prazo", disse Anna Donlon, Produtora Executiva do VALORANT. "O que vimos na Ignition Series é que existe uma enorme demanda e necessidade de que o VALORANT seja jogado a nível profissional, e nós estamos entusiasmados por começar essa aventura com os fãs, jogadores e organizações. Como equipa de desenvolvimento, esta é uma das nossas prioridades principais e estamos empenhados nesta jornada."

Desde o seu lançamento, VALORANT tornou-se um dos esports com maior crescimento, atraindo uma visualização online massiva e o compromisso de inúmeros jogadores profissionais com passados competitivos diversos, assim como talentos emergentes que têm vindo a ser descobertos. Para apoiar o crescimento do VALORANT enquanto esport, a Riot Games criou parcerias com mais de 20 organizadores de eventos em todo o mundo, lançando assim a VALORANT Ignition Series. Durante os últimos seis meses, centenas de competições VALORANT tiveram lugar em todo o mundo com vários tipos de formatos, atribuindo já mais de $1 milhão em prémios para as equipas e jogadores por todo o mundo.