Valorant: Zedd colabora com Riot Games

A Riot Games anunciou hoje a sua colaboração com o músico Zedd, vencedor de um Grammy, artista, produtor e DJ, numa nova linha de skins no VALORANT que inclui música exclusiva.

A linha de skins SPECTRUM foi inspirada no som e cores do espectro e é uma linha de alta energia e design futurístico que é impulsionada por elementos áudio visuais eletrónicos. A SPECTRUM é a primeira linha de skins do VALORANT focada no áudio. Podes ver o Zedd a apresentar as novas skins neste vídeo lançado nas redes sociais do VALORANT.

Zedd, jogador de rank Immortal no VALORANT, disse: "A primeira vez que testei o VALORANT parei de jogar todos os outros jogos. Foi a combinação perfeita dos meus jogos favoritos."

Sean Marino, Art Lead do VALORANT na Riot Games disse "Foi muito interessante colaborar com o Zedd numa linha de skins porque ele é um enorme fã do VALORANT. Ele já jogava o jogo há meses antes de a equipa o conhecer, por isso foi muito interessante a abordagem dele como fã do VALORANT e não como Zedd, o artista."