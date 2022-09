Vamos ter maratona de The Last of Us Parte I em modo Speedrun

A PlayStation® Portugal convida todos os jogadores a assistirem, amanhã, dia 2 de setembro, a partir das 16h00, no canal de YouTube da PlayStation® Portugal, a uma maratona de The Last of Us Parte I em modo Speedrun, onde o apresentador do MODO PlayStation, Gonçalo Morais, jogará o título do início ao fim, de forma a assinalar o lançamento do mesmo na PlayStation®5.

Esta transmissão em direto contará com a presença de muitos convidados especiais, alguns deles que já tiveram a oportunidade de testar The Last of Us Parte I e que darão a conhecer a toda a comunidade a sua opinião. O ator e realizador português Diogo Morgado, assim como o ator Diogo Valsassina, são algumas das presenças confirmadas.

Para além disto, este evento digital contará ainda com vários passatempos, onde a comunidade poderá ganhar o título da Naughty Dog e ainda créditos para gastar na PlayStation®Store.

De realçar que, amanhã, não será só o Gonçalo a testar um dos novos modos do remake (o modo Speedrun), já que a Marta Casaca irá testar o Permadeath.

Em The Last of Us Parte I os jogadores terão a oportunidade de revisitar o adorado jogo, que deu início a tudo, reconstruído para a PlayStation®5. Aqui, numa civilização devastada, onde infetados e sobreviventes enrijecidos espalham o caos, Joel, um protagonista amargo, é contratado para tirar ilegalmente Ellie, uma rapariga de 14 anos, de uma zona de quarentena militarizada. Porém, o que começa por ser um trabalho simples depressa se transforma numa viagem brutal que os levará a percorrer o país.

The Last of Us Parte I, que também receberá uma versão para PC, inclui a história completa para um jogador de The Last of Us e a célebre prequela Left Behind, que explora os acontecimentos que mudaram para sempre as vidas de Ellie e da sua melhor amiga, Riley.

O título, PEGI 18, chegará à PlayStation®5 já amanhã, dia 02 de setembro, e foi completamente reconstruído de raiz utilizando a mais recente tecnologia da Naughty Dog para a PS5™, com uma fidelidade visual melhorada, funcionalidades do comando sem fios DualSense™ totalmente integradas e não só. As mecânicas de gameplay foram atualizadas, melhorando os controlos e expandindo as funcionalidades de acessibilidade para que todos os jogadores possam desfrutar do título. Além disso, os efeitos, a exploração e o combate também foram melhorados. Para tirar o máximo de proveito do poderoso hardware da PlayStation®5, o áudio 3D, feedback háptico e gatilhos adaptativos também foram integrados.