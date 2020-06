Vinsmoke Judge completa o primeiro Character Pack de One Piece Pirate Warriors 4

A BANDAI NAMCO Entertainment revelou que Vinsmoke Judge, rei de Germa, chefe do exército Germa 66 e pai biológico de Sanji será a terceira e última personagem a chegar ao videojogo mais recente da franquia One Piece, via DLC, fazendo parte do primeiro Character Pack (juntamente com dois dos filhos da Yonko Big Mom: Charlotte Smoothie e Charlotte Cracker) e que pode ser adquirido individualmente ou através do Character Pass.





The patriarch of the Vinsmoke Family and leader of the Germa 66 is the last one to join the first Character Pack of #OnePiece Pirate Warriors 4, coming Summer 2020! Vinsmoke Judge will sentence his enemies to be crushed with his technologically advanced weapons. pic.twitter.com/Jo53iod9g7 — One Piece Video Games (@onepiece_games) June 22, 2020

A personagem apareceu pela primeira vez no capítulo 832 do mangá de One Piece enquanto no anime a sua estreia ocorreu no episódio 793 durante o arco Whole Cake Island. Descrito como "um dos principais antagonistas do arco Whole Cake Island, Vinsmoke Judge é o rei do reino de Germa e o chefe do seu exército, o Germa 66. É pai de Ichiji, Niji, Sanji, Yonji e Reiju e o seu grande corpo não o impede de ser um lutador habilidoso com uma força colossal. Vinsmoke Judge usa os seus equipamentos e as suas armas para aplicar poderosos golpes de eletricidade".One Piece: Pirate Warriors 4 foi desenvolvido pela Koei Tecmo e publicado pela BANDAI NAMCO Entertainment este ano para Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One.Filipe Silva