Wendell Lira apresentado em Alvalade: «A minha história encaixa-se muito na do Sporting»

Wendell Lira, antigo futebolista que conquistou o prémio Puskás em 2015, foi apresentado esta terça-feira como reforço da equipa de eSports do Sporting . Agradecido pela oportunidade dada pelos leões, o brasileiro, de 30 anos, confessou que sempre sonhou jogar na Europa... como futebolista profissional."Infelizmente, não consegui realizar esse sonho, mas agora estou aqui. A minha história encaixa-se muito na do Sporting. Tive várias lesões enquanto jogava, mas nunca achei que fosse o fim... Espero que seja só o início de uma grande jornada, quem sabe se chegamos a um título mundial", afirmou aos jornalistas em conferência de imprensa, recordando o seu caminho de jogador até ao mundo do gaming."Apareci no Goiás, também verde e branco como o Sporting, e aos 15/16 anos acabei por ser profissional e cheguei à seleção jovem. Durante muito tempo acreditei que o sonho se pudesse realizar, mas tive muitas lesões e tive de encerrar a carreira precocemente, aos 27 anos".Recorde-se que Lira deixou o futebol em 2016, a contas com uma grave lesão, dedicando-se a tempo inteiro ao Gaming e apostando forte na carreira como profissional de FIFA e YouTuber. Agora fixa-se no Sporting: assinou contrato válido por uma época (com mais uma de opção) e já irá envergar a camisola dos leões no FPF XL Challenge, torneio organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, que terá lugar no Altice Arena, de 15 a 17 de novembro.Ao lado do brasileiro na apresentação esteve Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades do Sporting, que sublinhou a mais-valia de Lira no projeto de eSports do Sporting."É um dos melhores jogadores do Brasil do jogo FIFA. A associação do Wendell ao Sporting é fundamental. Wendell encaixa neste clube num ponto muito importante: tem uma história de vida de superação. Ao longo da carreira desportiva tentou jogar futebol profissional e não conseguia pelas suas lesões mas nunca desistiu. O Sporting tem muitas histórias destas: Madjer, Jorge Fonseca.. com grandes histórias de superação".