Wild Hearts: Embarca numa nova aventura épica

Hoje, a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e a KOEI TECMO recebem caçadores para a terra de Azuma em WILD HEARTS™, disponíveis agora na PlayStation 5, Xbox Series X e PC através da EA App, Steam e Epic Game Store. WILD HEARTS é um novo tipo de jogo de caça que leva os jogadores a uma aventura épica no Japão medieval de fantasia. Com a ajuda de uma sofisticada tecnologia antiga conhecida como Karakuri, os jogadores vão combater gigantescas bestas kemono infundidas pela natureza que estão a vaguear pela terra de Azuma à custa da vida dos seus cidadãos.

"Com WILD HEARTS, a nossa mentalidade sempre foi criar um jogo de caça que oferece uma experiência nova e inovadora para os jogadores num cenário bonito e fantástico", disse Yosuke Hayashi, Vice-Presidente Executivo da KOEI TECMO GAMES CO, LTD.

"A liberdade e a flexibilidade do sistema único de Karakuri, combinadas com o temível Kemono infundido na natureza, bem como a capacidade de te juntares e caçares com amigos online em modo cooperativo, criam uma experiência de combate vastamente nova – uma que incita os jogadores a serem criativos e estar em controlo. Estamos realmente ansiosos para ver como os jogadores vão explorar todas as possibilidades."

"Juntamente com a equipa omega Force da KOEI TECMO, estamos entusiasmados por lançar o vibrante mundo de fantasia de WILD HEARTS na nossa formação de títulos da EA Originals", disse Stuart Lang, Vice-Presidente, Global Brand, Electronic Arts.

Do falcão Amaterasu banhado pelo sol, ao maciço javali de Kingtusk até ao comandante do tigre-do-vento Golden Tempest, Kemono exerce o poder da natureza para remodelar os seus arredores de acordo com as suas necessidades. Depois de uma terrível luta com o caçador de mortes do lobo de inverno, os jogadores tornam-se empunhadores da antiga tecnologia Karakuri e são obrigados a restaurar o equilíbrio em toda a região. Dormente por muitos anos, a tecnologia Karakuri agora restaurada permite que os jogadores se adaptem e moldem o seu ambiente em locais de caça criativos ideais para derrubar o gigante Kemono.

Os jogadores têm de aprender a dominar os sistemas WILD HEARTS Karakuri – seja a construir uma caixa básica, a primavera e a tocha Karakuri, a aprender Fusion Karakuri a contrariar os ataques de Kemono, ou a tirar o poder da terra para construir um enorme Dragon Karakuri. A forma como os jogadores usam cada tipo de Karakuri para melhorar as suas capacidades de combate depende inteiramente deles.

Em WILD HEARTS, os jogadores viajam por Azuma como um lobo solitário ou em pack com até dois amigos graças às funcionalidades de cooperação e crossplay do jogo em todas as plataformas. Os jogadores podem expandir os seus planos de batalha e ir em missões especiais enquanto procuram, e se juntam a outros caçadores do mundo ou enfrentam kemono por conta própria.

A caça ainda não acabou no lançamento! Os jogadores da WILD HEARTS podem esperar uma série de atualizações de conteúdo pós-lançamento disponíveis sem custos adicionais a partir do próximo mês. A atualização de março apresentará o Hellfire Laharback profundamente volátil e uma nova subespécie grimstalker wolf Kemono - parente do temível Deathstalker - para além de novas missões, novas variantes de armaduras e armas, novos talismãs, novos emotes, selos de chat e muito mais. Fica atento para mais detalhes sobre o conteúdo do WILD HEARTS .

Wild HEARTS Standard edition já está disponível em lojas de retalho e digital para PlayStation 5, Xbox Series X e PC através da EA App, Steam e Epic Game Store por 79,99€. O jogo será acessível a jogadores com voz em inglês, japonês, francês, italiano, alemão e espanhol.

Os membros da EA Play* podem juntar-se à caça em WILD HEARTS por até 10 horas, lutando contra o poderoso Kemono enquanto jogam até aos portões de Minato. Os membros da EA Play Pro têm agora acesso ilimitado à Karakuri Deluxe Edition***, que apresenta dois conjuntos de armaduras cosméticas (Karakuri Samurai & Karakuri Ninja), uma lanterna de Tsukumo decorativa, uma variedade de selos gráficos, e três emotes diferentes - incluindo o Fighting Spirit, Grovel e Conch.