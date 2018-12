Witsel agradece prémio no FIFA 19 mas... pede uma cara nova

Escolhido para integrar a equipa da semana do FIFA 19 Ultimate - onde o bracarense Dyego Sousa é suplente -, Axel Witsel recorreu às redes sociais para agradecer à EA Sports pela distinção e para... pedir uma alteração no seu rosto no vídeojogo. É que, conforme se pode ver na foto acima, a cara do médio belga no título da EA Sports está claramente pouco parecida com a realidade..."Obrigado, mas podem mudar a minha cara no jogo primeiro?", escreveu o belga, de 29 anos, que em seguida recebeu uma resposta positiva por parte da equipa do jogo: "Vamos dar o nosso melhor. Continua o bom trabalho".Witsel, refira-se, surge no PES 2019 com o seu rosto retratado praticamente na perfeição, algo que levou até um seguidor seu a dizer que este estava a jogar o jogo errado...