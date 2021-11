Xbox Cloud Gaming lançado nas Xbox Series X|S e Xbox One

A partir de agora os fãs da Xbox podem jogar os jogos do Xbox Games Pass a partir da Cloud nas consolas Xbox Series X|S e Xbox One, através de uma subscrição do Xbox Game Pass Ultimate. Esta novidade irá, inicialmente, estender-se a um conjunto de jogadores da Xbox, mas estará disponível para todos os jogadores nos mercados apoiados durante as próximas semanas.

Agora, será mais fácil do que nunca:

Saltares rapidamente para os jogos antes da instalação, enquanto poupas espaço nos discos rígidos para os jogos que planeias jogar uma vez e outra vez e outra vez...

Juntares-te aos teus amigos, assim que receberes um convite deles para jogos que ainda não tenhas descarregado.

Jogares jogos selecionados, que atualmente estão apenas disponíveis em consolas da geração 9, como: Recompile, The Medium, e The Riftbreaker na Xbox One com o cloud gaming.

Para mais informações, visita o Xbox Wire.