Xbox Game Pass: Mais de 10 milhões de subscritores no Mundo

A situação global atual tem impossibilitado, em muitos casos, a possibilidade de passar tempo com amigos e família. Nos últimos meses, a Microsoft tem verificado um aumento no número de pessoas que utilizam os videojogos não só para se entreterem, mas também para ajudarem as pessoas a conectarem-se e a fortalecerem as conexões sociais através do Gaming. Temos visto isto de forma mais aguda no Xbox Game Pass, uma subscrição que oferece, a mais de 10 milhões de membros por todo o Mundo, acesso a mais de 100 jogos.

Hoje, a Microsoft partilhou novos dados que demonstram como as pessoas se estão a conectar através do Gaming, graças ao Game Pass. As tendências incluem:

Desde Março, os membros Xbox Game Pass adicionaram mais de 23 milhões de amigos no Xbox Live – um aumento de 70% no rácio de pedidos de amizade;

Desde Março, os membros do Xbox Game Pass estão também a jogar o dobro e a interagir em mais jogos multiplayer, cuja utilização cresceu em 130%;

O Game Pass tem tornado possível, para os jogadores e os seus amigos, explorar e descobrir novos títulos e tipos de videojogos. Tems visto que os membros do Game Pass jogam 40% mais jogos após o início da subscrição, e que mais de 90% dos membros jogou um jogo que, segundo os próprios, não teriam experimentado sem a subscrição. Sendo que os membros Game Pass com o mesmo plano, têm acesso ao mesmo catálogo de jogos, podem descobrir novos mundos em conjunto, com os seus amigos.

O Game Pass oferece aos seus membros acesso ilimitado a mais de 100 jogos de alta qualidade e com curadoria, para Xbox One e PC, incluindo "Forza", Gears of War", Halo", "Minecraft", e "NBA 2K". O Game Pass tem incluindo, também, dezenas de títulos de developers independentes e 30% dos nossos jogos mais populares são títulos para toda a família, como "Kingdom Hearts III", "Ori and the Will of the Wisps" e "Sea of Thieves". Com o Xbox Game Pass Ultimate, tudo isto está disponível por 1€ no primeiro mês e 12,99€ nos meses seguintes.