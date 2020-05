Zezinho: «Tenho o peso de carregar o nome do Benfica nas costas»

Henrique Lempke é o primeiro jogador eSports da história do Benfica. O 'Zezinho' do FIFA20 desvendou que o contrato com as águias já dura há mais tempo ainda que só tenha sido oficializado a 16 de janeiro. "O meu contrato com o Benfica vem desde outubro mas eu só fui anunciado em janeiro. A estratégia era que fosse anunciado no primeiro torneio para o qual me qualificasse. Não consegui classificar-me para os dois primeiros. Quando fui contratado pelo Benfica era top-14 no Mundo, na Playstation", explicou o gamer profissional durante uma conversa no podcast 'Visão Vermelha'.





'Zezinho', de 20 anos, não escondeu sentir a pressão de envergar a camisola do Benfica e ter agora uma grande falange de apoio. "Acho que há relação. Não sei se lhe posso chamar pressão a mais. Dão-me uma energia mais interessante. Acho que consegui melhorar bastante [por causa deles]. Tenho o peso de carregar o nome do Benfica nas costas. Dá-me mais pressão e mais vontade de vencer", adiantou o jogador brasileiro de futebol virtual, que prometeu também dar o melhor. "Mesmo se não tivesse um clube continuaria a dar o meu melhor para estar bem nos torneios. Eu faço isto porque gosto e não é pelo dinheiro ou pela fama, gosto de competir e jogar FIFA. O apoio a mais é sempre bom", acrescentou.